«Самую красивую учительницу» нашли на Тайване

Преподавательница из Тайваня приобрела популярность после того, как студенты опубликовали снимки с ней. Девушку быстро окрестили «самой горячей учительницей», сообщает издание Daily Mail.

Чэн Цзя-вэнь (Cheng Jhia-wen) провела пару по авторскому праву в Институте науки технологий, расположенном в городе Чжунли. Студенты запечатлели 28-летнюю преподавательницу, объясняющую им материал у доски в коротком черном платье, и поделились фотографиями в социальных сетях.

Из-за неожиданной популярности Чэн число подписчиков ее Instagram-аккаунта увеличилось до 91 тысячи человек.

Сама Чэн продолжает учиться в Университете Китайской Культуры и ведет факультатив, посвященный экономике знаний и праву в сфере интеллектуальной собственности. В свободное время девушка играет на пианино и флейте.

Красота Чэн так поразила пользователей социальной сети, что они выразили желание снова пойти учиться. Также комментаторы предположили, что студенты никогда не прогуливают занятия преподавательницы, но испытывают трудности с концентрацией на предмете.