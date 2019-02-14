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Эксперты рассказали, как часто нужно мыть волосы 

Стерлеград 3 часа назад
Мытье волос — это одна из важных бьюти-процедур, пишет МедикФорум. Вопросы частоты мытья до сих пор остаются актуальными. О том, как часто следует совершать эти манипуляции, рассказала специалист Кэролин Гох.
Американский дерматолог отметила, что многие люди нарушают правила мытья волос. Они делают это часто или очень редко. Гох добавила, что мыть волосы каждый день — это плохая привычка, так как это вредит им.
Кожу головы и волосы, отмечает эксперт, защищает себум, вырабатываемый сальными железами. Он увлажняет кожу, препятствует внешним воздействиям и служит барьером против бактерий. Частое мытье лишает волосы этой защиты.
Но и редко мыть шевелюру тоже вредно. Себум начинает забивать поры, вызывая воспаления.
Сухие или нормальные волосы Гох рекомендует мыть один раз каждые три-четыре дня. Волосы, которые можно назвать жирными и тонкими, лучше мыть один раз в два дня. Если же волосы кажутся несвежими уже на следующий день, то лучше применить сухой шампунь.
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