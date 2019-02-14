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Как выглядит самая пожилая культуристка в мире 

Anews 6 часов назад
Фото: Anews
Женщина пришла в тяжелый спорт из-за смерти мужа — он умер, когда Айрис было всего 22 года. Девушка осталось одна с маленьким ребенком на руках. Она переехала из Ирландии в США. Там женщина и начала «качать железо». Несмотря на свои года, Айрис до сих пор регулярно тренируется в спортивном зале. Несмотря на большой опыт, участвовать в профессиональных конкурсах женщина стала только после пятидесяти лет.
С первой попытки она заняла второе место среди всех участниц штата Флорида.
anews.com
После этого женщина решила превратить простое увлечение в нечто более серьезное. Свой следующий титул (а вместе с ним и первое место среди женщин-бодибилдеров Флориды) Дэвис получила только спустя 12 лет и с тех пор уже никогда не уступала более молодым соперницам.
Благодаря своей приобретенной «силе», Айрис однажды даже задержала преступника! Женщина поймала вора и лично удерживала его до приезда полиции. Сейчас звезда культуризма уже отошла от соревнований и с головой ушла в тренерство. Айрис развивает свою страницу в Инстаграме — женщина регулярно публикует в социальной сети фотографии и видео со своих тренировок, которые мотивируют тысячи ее фолловеров.
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