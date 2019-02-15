«Пузыри»: женщина копила на операцию 5 лет и тут же пожалела

«Я стараюсь не думать о них и не смотреть на них, но каждый раз плачу, когда снимаю бюстгальтер».

23-летняя Жаклин Харви копила на операцию по увеличению груди пять лет, однако пожалела о сделанном после того как посмотрела в зеркало. Дело в том, что операция прошла не совсем удачно — вместо красивой большой груди женщина получила «испорченные пузыри».

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На операцию девушка потратила 380 тыс. рублей. После того, как девушке сняли бандаж она пришла в ужас. Импланты были установлены неправильно — в результате, грудь девушки выглядит весьма специфично. Такой эффект «двойной груди» возникает, когда импланты устанавливают ниже чем расположена молочная железа. Спустя пять месяцев после операции Жаклин продолжает копить деньги на коррекцию.

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Девушка говорит:

«Я нашла хирурга, который сделал эту операцию с большой скидкой. Это было ужасно — как будто вместо груди у меня четыре пузыря. После операции я спросила, все ли нормально, но хирурги уверили меня что все идеально и попросили просто подождать. Я ждала шесть недель. Ничего не изменилось, и тогда я стала узнавать о моем хирурге. Выяснилось, что у него нет опыта в подобных операциях.»

Горе-хирург предложил девушке бесплатно исправить грудь, но Жаклин отказалась — она боиться, что все может стать еще хуже:

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«Я жалею что вообще сделала это», — говорит девушка.

«Я стараюсь не думать о них и не смотреть на них, но каждый раз плачу, когда снимаю бюстгальтер. Они выглядят так ужасно, что мне кажется, что все это — сон.»

Средняя стоимость увеличения груди в Австралии — около 700 тыс. рублей. Это в два раза больше того, что заплатила девушка. Сейчас она продолжает копить деньги и предостерегает всех от похода к непроверенным врачам.