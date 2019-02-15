Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Пузыри»: женщина копила на операцию 5 лет и тут же пожалела 

Anews 6 часов назад
Фото: Anews
«Я стараюсь не думать о них и не смотреть на них, но каждый раз плачу, когда снимаю бюстгальтер».
23-летняя Жаклин Харви копила на операцию по увеличению груди пять лет, однако пожалела о сделанном после того как посмотрела в зеркало. Дело в том, что операция прошла не совсем удачно — вместо красивой большой груди женщина получила «испорченные пузыри».
anews
На операцию девушка потратила 380 тыс. рублей. После того, как девушке сняли бандаж она пришла в ужас. Импланты были установлены неправильно — в результате, грудь девушки выглядит весьма специфично. Такой эффект «двойной груди» возникает, когда импланты устанавливают ниже чем расположена молочная железа. Спустя пять месяцев после операции Жаклин продолжает копить деньги на коррекцию.
anews
Девушка говорит:
«Я нашла хирурга, который сделал эту операцию с большой скидкой. Это было ужасно — как будто вместо груди у меня четыре пузыря. После операции я спросила, все ли нормально, но хирурги уверили меня что все идеально и попросили просто подождать. Я ждала шесть недель. Ничего не изменилось, и тогда я стала узнавать о моем хирурге. Выяснилось, что у него нет опыта в подобных операциях.»
Горе-хирург предложил девушке бесплатно исправить грудь, но Жаклин отказалась — она боиться, что все может стать еще хуже:
anews
«Я жалею что вообще сделала это», — говорит девушка.
«Я стараюсь не думать о них и не смотреть на них, но каждый раз плачу, когда снимаю бюстгальтер. Они выглядят так ужасно, что мне кажется, что все это — сон.»
Средняя стоимость увеличения груди в Австралии — около 700 тыс. рублей. Это в два раза больше того, что заплатила девушка. Сейчас она продолжает копить деньги и предостерегает всех от похода к непроверенным врачам.
Anews: последние новости
«Качай железо»: как выглядит самая пожилая культуристка в мире Всех милее: какие косметические процедуры не позорно делать мужчинам Беременна в пять лет: история самой молодой матери из Перу
Женский форум14
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что произойдет, если женщине перельют мужскую кровь16
Все за и против наращивания ресниц
Бейонсе поделилась горячими фотографиями1
Что такое синдром Тетриса
Фитнес-блогер не бреет тело ради эксперимента49
Видео
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Пугачева поделилась кадрами с танцующей дочкой
Звёзды
Цымбалюк и Шаляпин показали фото в ванной
Звёзды Другое
Муж разоблачил интрижку жены и друга прямо на вечеринке
Любовь
Подольская выступила в блестящем экстрамини
Звёзды
Брик показала красавицу-дочь от Тодоровского
Звёзды
Звезда «Дома 2» впервые станет мамой
Звёзды
Красавицы, которых ботокс лишил мимики
Звёзды
Фитнес-блогер не бреет тело ради эксперимента
Красота
Трагическая любовь пары Гордеева-Гриньков
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение