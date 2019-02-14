В Тайване нашли самую красивую учительницу

Учительница из Тайваня стала популярной после фотографии, которую выложили в Сеть ее студенты. Она быстро получила звание «самой горячей учительницы». Об этом рассказало британское издание Daily Mail.

28-летнюю девушку зовут Чэн Цзя-вэнь, она работает в Институте науки технологий и ведет курс по авторскому праву. Как раз на одной из лекций ее сфотографировали студенты и поделились снимков в Сети. На фотографии Чэн стоит в коротком черном платье у доски и читает курс.

@jhiawen.cheng

После этого снимка Чэн стала звездой Instagram, количество подписчиков ее аккаунта увеличилось до 91 тысячи человек. Девушка показывает и другие таланты — она делится видео с занятий по вокалу и музыке.

Сейчас Чэн продолжает обучение в Университете Китайской Культуры и ведет несколько лекций по экономике знаний и праву в сфере интеллектуальной собственности.

Подписчики Чэн писали слова восхищения ее красоте и жалели, что уже закончили обучение: «Могу ли я еще раз пойти учиться?», «Как у студентов получается сфокусироваться на лекции», «Я уверен, никто не прогуливает ее лекции».