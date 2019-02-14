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В Тайване нашли самую красивую учительницу 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @jhiawen.cheng
Учительница из Тайваня стала популярной после фотографии, которую выложили в Сеть ее студенты. Она быстро получила звание «самой горячей учительницы». Об этом рассказало британское издание Daily Mail.
28-летнюю девушку зовут Чэн Цзя-вэнь, она работает в Институте науки технологий и ведет курс по авторскому праву. Как раз на одной из лекций ее сфотографировали студенты и поделились снимков в Сети. На фотографии Чэн стоит в коротком черном платье у доски и читает курс.
@jhiawen.cheng
После этого снимка Чэн стала звездой Instagram, количество подписчиков ее аккаунта увеличилось до 91 тысячи человек. Девушка показывает и другие таланты — она делится видео с занятий по вокалу и музыке.
Сейчас Чэн продолжает обучение в Университете Китайской Культуры и ведет несколько лекций по экономике знаний и праву в сфере интеллектуальной собственности.
Подписчики Чэн писали слова восхищения ее красоте и жалели, что уже закончили обучение: «Могу ли я еще раз пойти учиться?», «Как у студентов получается сфокусироваться на лекции», «Я уверен, никто не прогуливает ее лекции».
@jhiawen.cheng
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