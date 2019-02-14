Клиентка устроила погром в салоне красоты

Посетительница салона красоты в Сочи осталась недовольна результатом работы парикмахера и устроила погром. Как рассказали сотрудницы заведения, сразу после процедуры девушка была всем довольна, заплатила деньги и ушла. Спустя три дня она явилась в салон и заявила, что результат её не устраивает. Ей предложили бесплатно провести ещё одну процедуру, но клиентка потребовала возвратить ей деньги. Получив отказ, она начала громить витрины и оскорблять сотрудниц салона красоты. Дама настроена решительно: она уверяет, что пришла в салон уже в третий раз, но на так и не добилась возврата денег. Владельцы заведения уже написали заявление в полицию по факту хулиганства и причинения ущерба.