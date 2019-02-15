Фитнес-блогер не бреет тело ради эксперимента

Блогер Морган Микенас из Америки решила провести социальный эксперимент и отказалась от эпиляции всего тела.
Профиль Морган очень популярен в Instagram, поэтому она решила доказать девушкам, что не стоит бояться общественного осуждения из-за волос на теле.
@i_am_morgie
Блогер рассказала, что эпиляция всего тела занимает очень много времени, а еще ей надоело терпеть раздражение и дискомфорт после процедур. Она не призывает всех следовать своему примеру, но хочет донести мысль о том, что нужно слушать свое тело.
@i_am_morgie
Морган рассказала, что будет продолжать свой эксперимент и доказывать, что не нужно слишком критично относиться к себе. Она говорит, что после начала исследования многие девушки писали ей и благодарили за вдохновение.