Фитнес-блогер не бреет тело ради эксперимента

Фитнес-блогер перестала брить тело ради эксперимента

Блогер Морган Микенас из Америки решила провести социальный эксперимент и отказалась от эпиляции всего тела.

Профиль Морган очень популярен в Instagram, поэтому она решила доказать девушкам, что не стоит бояться общественного осуждения из-за волос на теле.

@i_am_morgie

Блогер рассказала, что эпиляция всего тела занимает очень много времени, а еще ей надоело терпеть раздражение и дискомфорт после процедур. Она не призывает всех следовать своему примеру, но хочет донести мысль о том, что нужно слушать свое тело.

@i_am_morgie