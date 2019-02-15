Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фитнес-блогер перестала брить тело ради эксперимента 

Рамблер 16 минут назад
Блогер Морган Микенас из Америки решила провести социальный эксперимент и отказалась от эпиляции всего тела.
Профиль Морган очень популярен в Instagram, поэтому она решила доказать девушкам, что не стоит бояться общественного осуждения из-за волос на теле.
@i_am_morgie
Блогер рассказала, что эпиляция всего тела занимает очень много времени, а еще ей надоело терпеть раздражение и дискомфорт после процедур. Она не призывает всех следовать своему примеру, но хочет донести мысль о том, что нужно слушать свое тело.
@i_am_morgie
Морган рассказала, что будет продолжать свой эксперимент и доказывать, что не нужно слишком критично относиться к себе. Она говорит, что после начала исследования многие девушки писали ей и благодарили за вдохновение.
Красота , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брик показала красавицу-дочь от Тодоровского
Как избавиться от запахов в квартире
Блогер предложила запретить продажу сладкого после шести
«Вешу 100 кг и никак не могу похудеть»49
Рита Дакота задумалась о липосакции13
Видео
Цымбалюк и Шаляпин показали фото в ванной
Звёзды
Муж разоблачил интрижку жены и друга прямо на вечеринке
Любовь
Рамблер/гороскоп на 15 февраля
Психология
Фитнес-блогер не бреет тело ради эксперимента
Красота
Трагическая любовь пары Гордеева-Гриньков
Звёзды Любовь
«Вешу 100 кг и никак не могу похудеть»
Форум
«Давай в машине поедим, чтобы в кафе не тратиться»
Любовь
Что продают под видом креветок
Еда Здоровье
Актрисы, родившие от чужих мужей
Дети Звёзды
Певицу Катю Семенову принуждали сделать аборт
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение