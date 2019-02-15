Все «за» и «против» наращивания ресниц

Не все могут похвастаться глубоким взглядом, однако WomanHit.ru не оставит вас наедине с этой проблемой и даст совет, как не ошибиться с мастером

Шикарные длинные ресницы — мечта многих. Но дам, кто вынужден мириться с «паучьими лапками», все же больше, чем обладательниц ресничек веером. Как бы мы ни старались удлинить и завить их с помощью дорогущих тушей, эффект едва ли будет заметен. Для таких «тяжелых» случаев салоны красоты предлагают процедуру по наращиванию ресниц.

Женщины по всему миру уже успели оценить все положительные и отрицательные качества, мы расскажем обо всех плюсах и минусах, чтобы вам было проще принять решение, прибегать к услуге наращивания или нет.

Как происходит процедура

В настоящее время косметологи предлагают два вида наращивания: пучковое и поресничное. Первый способ берет начало в гримерках голливудских студий, хотя называется европейским. Поресничное наращивание родом из Японии. Неважно, выбрали вы первый или второй вариант, процесс соединения с вашим веком будет происходить одинаково: с помощью специального клея. Причем клей бывает как прозрачным, так и черным, все зависит от того, нужен ли вам эффект подводки. С нарощенными ресницами довольно легко переборщить и получить слишком длинные, неестественные ресницы. Будьте аккуратны, обязательно следите за тем, что делает мастер, если не хотите выглядеть слишком драматично с огромными, непропорциональными ресницами, достающими до бровей.

Пучковое наращивание самое простое и стоит намного дешевле поресничного. В зависимости от состояния ваших натуральных ресниц, мастер подберет необходимое количество пучков. Процедура займет от получаса до часа. К плюсам этого способа можно отнести тот факт, что вам не придется пользоваться тушью каждый день. Из минусов — если один пучок отвалится, будет очень некрасивая залысина.

Если вы располагаете большими средствами, попробуйте японскую технологию. Да, это займет больше времени, но эффект будет потрясающим — никто не догадается, что ресницы не ваши.

Как долго длится эффект

Все зависит от ваших предпочтений: мастер может сделать ваш взгляд шикарным на день или на несколько месяцев.

Наращивание на один день удобно тем, что вам не нужно будет прилагать никаких усилий для поддержания искусственных ресниц в хорошем состоянии. Все, что от вас требуется — не тереть глаза до вечера, после мероприятия просто смыть их при помощи вашего обычного средства для умывания.

Что касается долгосрочного наращивания, здесь вам придется постараться, чтобы ресницы не потеряли свой первозданный облик.

Независимо от того, какой способ вы выбрали, обратите внимание на следующие моменты:

В первую очередь, тщательно и ответственно подойдите к выбору мастера, ведь на 90% успех зависит от его умений.

Проследите, чтобы мастер использовал только стерильные инструменты.

Соблюдайте все рекомендации, которые вам дает мастер, если пренебрегать его советами, ресницы быстро потеряют красоту и приличный вид.

Каждые 2 недели посещайте мастера, чтобы провести коррекцию.

Когда вам надоест использование искусственных материалов, обратитесь в салон для того, чтобы вам сняли оставшиеся ресницы. Самостоятельное снятие может повредить ваши натуральные ресницы.

Основные плюсы наращивания

Вы получаете длинные и красивые ресницы.

Вы забудете про тушь на какое-то время.

Вы не будете переживать, что тушь смоется после посещения бассейна или в дождливую погоду.

Недостатки наращивания

Невозможно спокойно прикасаться к глазу, иначе реснички посыпятся. Тем, кто носит линзы, нарощенные ресницы принесут немало хлопот.

Возможна небольшая потеря собственных ресниц в процессе снятия искусственных.

Отныне вам придется спать на спине: искусственные ресницы не любят контактов с подушкой и одеялом.

Если вас не пугают небольшие сложности, смело записывайтесь к косметологу и будьте красивыми!