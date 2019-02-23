Мисс Шерстяное Лицо: девушка, которая против шаблонов

Сегодня у этой девушки уже больше 15 тысяч подписчиков. Она ведет анонимный аккаунт в Instagram, протестуя таким образом против шаблонной внешности.

@woolenface

Петербурженка укладывает волосы так, чтобы полностью скрыть свое лицо, обращается к подписчикам "страшилки" и пропагандирует естественность во всем. Девушка говорит, что создала аккаунт, чтобы бросить вызов обществу. Она считает, что мода сегодня негативно влияет на общество, превращая всех в серую массу.

"Я поставила цель донести обществу, что истинная красота — не в "кукольности", а в нашей живости и уникальности. И доказать, что привлекательной и женственной можно быть и вовсе без лица!", — рассказала Мисс Шерстяное Лицо порталу "Собака.ru".

@woolenface

Девушка уверена, что даже "без лица" будет пользоваться популярностью, и ее аудитория это подтверждает. Например, подписчицы регулярно задают вопросы по стилю и по поводу отношений. А подписчики, которых по словам блогера у нее 50 процентов, оставляют восторженные комментарии по поводу ее внешности.

Но негатива девушке тоже хватает. Особенно он исходит от новых подписчиков ее блога, которые, по словам блогера, пытаются ее оскорбить и даже диагностировать у нее какое-нибудь психическое расстройство.

"В один момент я даже подумала, не зря ли затеяла этот социальный эксперимент. Но постепенно набралась именно моя аудитория, которая заглянула в идею глубже, уловила посыл и разделила мою точку зрения".

@woolenface

Мисс Шерстяное Лицо уверяет, что это не парик, а ее натуральные волосы, но она наотрез отказывается раскрыть секрет их необычной укладки.