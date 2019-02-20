На пилоне: девушка из Воронежа станцевала на верхушке многоэтажки

27-летняя воронежская экстремалка Марина Корженевская прославилась в Сети своими танцами. На очередном видео девушка исполнила танец на пилоне на крыше небоскреба. Видео в сеть выложил ее муж Богдан.

Ранее девушка танцевала на «Парящем мосту» в парке «Зарядье», а также исполнила танец посреди дрейфующей льдины.

По словам девушки, танец снимали в конце августа. Погода стояла очень жаркая, от чего шест был очень скользким:

«Конечно, от страха высоты было никуда не деться. И от мысли, что можно сорваться и упасть на торчавшие внизу железяки. Однако справилась, и полученный адреналин все компенсировал».