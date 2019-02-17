Лучшие советы красоты для девушек

Для начала разберемся, что же такое женская красота. Каждый понимает и видит по-своему. Некоторые считают, что быть красивой, значит быть стройной и поддерживать спортивные формы. Другие полагают, что модная одежда и яркий макияж способны сделать из гадкого утенка настоящую королеву. Но что же действительно скрывается за понятием — красота девушки.

Как выясняется, определенных условий привлекательности нет, все это дело вкуса и восприятия. В самом деле, неважно, какой размер одежды вы носите и сколько косметики наносите, главное — оставаться собой, и вести постоянный уход за собой и своим телом. Девушкам, которые любят проводить часы в спортзале, стоит обратить особое внимание на поддержание личной гигиены. Потому что так важно научиться правильно восстанавливаться после изнуряющих тренировок.

Сегодня рассмотрим полезные советы для девушек, которые стремятся к красоте и ухоженности.

Опрятность — качество, которое визуально сразу бросается в глаза, оно показывает статус женщины и уровень любви к себе.

Если девушка ценит себя, то она ухаживает и заботиться о себе. А если самооценка находится на низком уровне, то, возможно, стоит начать именно с заботы.

Лайфхаки красоты

Здесь представлено несколько незаменимых советов, которые позволят всем девушкам на планете сохранять свою молодость, привлекательность, подтянутость и искру в глазах как можно дольше. Любительницам провести время за выполнением фитнес упражнений стоит применять уроки красоты до начала тренировок и после них, чтобы оставаться не только в физической форме, но и в образе главной красотки.

Уход за кожей необходимо выполнять в несколько этапов. Сначала — очищение, затем — тонизирование, третий этап — увлажнение с помощью нанесения кремов и масок. Такой подход обеспечивает глубокое питание, сохраняя гладкость и нежность кожи надолго.

Минимум макияжа, максимум натуральности. Все девушки любят выделяться, но всегда ли это нужно. Уже давно принято в обществе, что яркий макияж — скорее для вечерних торжеств и праздничных событий, но никак ни для повседневной рабочей атмосферы. Многие девушки так не считают и продолжают проводить несколько часов у зеркала, прежде чем выйти на улицу. Мало того, что это смотрится неопрятно и вульгарно, толстый слой косметики вредит вашей коже, забивая поры. Приводит такое обращение к появлению микротрещин и образованию ранних морщин. Разве вы этого добиваетесь.

К девушкам — фитоняшкам в этом плане отдельный разговор. Конечно, все хотят выглядеть максимально привлекательно, особенно когда находятся на глазах общественности. Каждый поход в фитнес зал сопровождается выходом в свет. Но помните, что слой макияжа — ни в коем случае нельзя мешать с силовыми и кардио тренировками. Вы много потеете во время занятий, а значит, поры открываются еще больше. Нанесение макияжа забьет все клетки и поры на лице, что приведет к появлению акне или раздражения. Нежная кожа лица совсем не будет вам за это благодарна. Поэтому пожалейте себя — не наносите макияж хотя бы во время тренировок.

Отшелушивайте кожу лица и декольте 2-3 раза в неделю. Советы красоты включают такой важный момент, как удаление всего ненужного. Каждый день ваша кожа генерирует новые клетки, а старые, соответственно, отмирают. Пилинги и скрабы помогают очистить зону лица и декольте и дать свободу и дыхание новой регенерации. Легкими массирующими движениями втирайте маску, но не переусердствуйте, чтобы не повредить кожу.

Контрастные умывания улучшают циркуляцию крови и поддерживают кожу в тонусе, обеспечивая упругость и гладкость. Такой уход необходимо выполнять до и после тренировки, чтобы обеспечить чувство освежения и снять усталость.

Сон — лучшее лекарство от всех болезней. Именно так всегда говорили наши бабушки и дедушки и были правы. А еще, сон — лучшее средство для красоты. Чем больше спите, тем вы привлекательнее выглядите. Не зря Спящая красавица спала так долго, она же в итоге встретила своего принца. Последуем ее примеру. Сон восстанавливает внутренние силы и резервы организма, восполняет энергию, способствует нормализации всех процессов и перезапускает организм каждый раз, когда мы просыпаемся. Если девушка не выспалась, то у нее появляются мешки под глазами и общая усталость отражается в каждой клетке на лице.

Любительницы заниматься спортом должны обратить особое внимание на такие советы красоты для девушек. Сон для них становится еще важнее, так как большую часть энергии они тратят именно в спортзале на тренажерах. Поэтому для них так важно восстанавливать баланс всего тела в течение глубокого и здорового сна.

Защитите кожу от попадания солнечных лучей. Лето, хочется пойти позагорать или просто погулять по городу, наслаждаясь приятным солнечным светом и настроением. Но не забывайте наносить защитный крем с SPF фильтром и надеть специальные очки. Солнечные лучи сушат кожу, что ведет к появлению морщин, а иногда вызывает серьезные заболевания. Лето — прекрасная пора, но очень опасная для нашей чувствительной и нежной кожи лица и декольте.

Спорт — движение, а движение — жизнь

Регулярная физическая нагрузка важна в стремлении к идеальному телу. Каждый выбирает свои цели самостоятельно. Одни хотят отточить фигуру, другие добиться спортивных наград и выиграть соревнования, а большинство просто стремятся к здоровью и долголетию. Для всего нужен спорт. Во время занятий фитнесом женский организм приходит в тонус, все процессы запускаются, а мышцы прорабатываются. В итоге девушка получает не только заряд бодрости, но и закладывает крепкую основу для поддержания хорошего здоровья и молодости в течение многих лет. Спорт делает нас красивыми снаружи и изнутри.

Следите за питанием. Образ жизни и правильное питание тесно связаны. Все постоянно обсуждают еду. Будь то интервью со звездой, повседневный разговор между подругами, встреча коллег — ничего не обходиться без того, чтобы поговорить о питании и новых диетах. Все чаще слышатся разговоры о вреде фастфуда и, наоборот, пользе овощей и фруктов. Так может нам уже все-таки стоит задуматься.

Девушки, которые проводят много времени на тренировках, параллельно следуют здоровой диете. Они не жалуются, что нужно напрягаться на беговой дорожке и ограничивать себя в потреблении определенных продуктов. Но это правильный подход, потому что красота складывается не только из спорта, ухода за кожей и модной одежды, она рождается там, где есть любовь к себе. Если есть любовь, значит, и время для ухода за собой найдется. Такие советы для девушек в домашних условиях подойдут всем тем, кто еще не смог полюбить себя, кто еще только на пути к этому. Но у вас все получится, все что нужно — найти время и желание.