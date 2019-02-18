Невеста не пригласила на свадьбу пышную подругу

Пользовательница Reddit под ником MassCommPerson рассказала посетителям форума о знакомой, которая в преддверии собственной свадьбы посадила своих подруг на диету и захотела отказаться от приглашения одной из них из-за полноты потенциальной гостьи. Пост был написан в сабреддит под названием AmItheAsshole («Мудак ли я?»).

Автор поста уточнила, что в момент написания находилась в баре с невестой. Та жаловалась, что подруга, с которой они были вместе 10 лет, не занимается в зале и продолжает вести нездоровый образ жизни несмотря на то, что всем подружкам невесты было велено похудеть. Знакомая объяснила, что размеры подруг было необходимо уменьшить ради удачной фотографии.

В комментариях пользователи единогласно решили, что поведение невесты неприемлемо. В частности, юзеров возмутило требование похудеть, которое потенциально может быть опасно для здоровья гостей.

«Мне так надоели придурки, которые настолько увлечены созданием достойных фотографий или "вирусных" танцевальных видеороликов. Они забывают о том, что действительно важно, и разрушают отношения со своими друзьями, семьей и, что хуже всего, с их партнерами», — отметил один из комментаторов.

Другие призвали автора поста перестать общаться с невестой, поскольку та не понимает, как работает дружба, и заставляет близких людей страдать ради собственной прихоти.

Ранее на Reddit обсудили поведение женщины, которая анонимно пожаловалась на подружку невесты на ее будущей свадьбе. Автор поста расстраивалась из-за большой груди знакомой, которая не позволяла ей надеть уже выбранное платье. В комментариях пользователи констатировали, что пост написала эгоистка, и обругали ее за беспочвенные жалобы.