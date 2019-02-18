Необычные признаки возраста: что визуально старит

Вечная молодость — предмет недосягаемых мечтаний большинства людей, в особенности женщин. Именно они болезненно реагируют на возрастные изменения и тщательно выискивают у себя первые признаки старости — морщинки, седые волосы, обвисшую кожу. Что еще «добавляет» возраст женщине?

В попытках продлить молодость и красоту мы идем на разные ухищрения, но порой не замечаем очевидного: какие-то маркеры возраста мы в состоянии отследить и убрать самостоятельно. К примеру, вы задумывались, глядя на конкретного человека, что подсознательно сканируете его внешность и оцениваете возраст? И эта оценка может существенно колебаться: кому-то мы в уме добавляем «годков», «считывая» изъяны внешности, а кто-то, напротив, кажется моложе, потому что возрастные изменения тщательно замаскированы.

Как не выглядеть старше своего возраста?

Конечно, в первую очередь мы думаем о седине в волосах. Но если с самой сединой можно бороться (если не народными средствами, то хотя бы краской), то с другими возрастными изменениями все сложнее. Стержень волоса с годами становится тонким, ощущается нехватка кератина, волосы лишаются нужной им влаги. Соответственно, отсутствие блеска волос, сухие ломкие концы воспринимаются как старческие маркеры.

Выход: уход за волосами, направленный на поддержание сияния, блеска, цвета. Питание концов, регулярное обновление среза волос.

Если у вас тонкие, редкие волосы, а вы до сих пор не привели их в порядок хотя бы при помощи выигрышной стрижки, люди будут визуально «считывать» это как старческое облысение и мысленно накинут вам энное количество лет.

Цвет волос также способен добавлять возраст, поэтому, помимо советов стилиста, имейте в виду: если цвет «грязный», накопившийся за несколько лет, его надо периодически смывать специальным средством, облагораживать оттенок.

Выход: лучше сделать короткую стрижку, которая смотрится объемно и свежо, чем зачесывать за уши три волосины, имитирующие длинную косу. Красота волос зависит от их качества и яркости цвета, а не от длины.

Под влиянием законов гравитации, с возрастом поры у людей становятся шире, как бы «обвисают». Это происходит из-за нехватки коллагена и эластина, которые «каркасом» держат лицо в форме. Если вы молоды, но на лице широкие поры, вас могут причислить к более старшему поколению. Чистая и аккуратна Т-зона визуально делает нас моложе. Такой человек воспринимается как здоровый, свежий.

Выход: уход за лицом, направленный на сужение пор. С этим отлично справляются маски из глины, а также домашняя маска с желатином и углем. Стянутые поры — результат правильного умывания: специальный гель, гоммаж или пилинг, маска для Т-зоны, а после — закисление кожи в этой области. Для этого достаточно пройтись по носику долькой лимона.

Чем опасны нарушения осанки? Помимо того, что привычка горбиться не эстетична сама по себе, при плохой осанке у вас быстрее стачиваются зубы, стирается эмаль. Это влияет на прикус, кожа в области рта обвисает и опускается, превращая вас в «пожившего» человека.

Выход: уход, маски и уколы не помогут, если не скорректировать осанку и не улучшить лимфодренаж. Выровнять осанку помогут ревитоника и скандинавская ходьба.

Запавшие глазницы, над которыми нависает веко, выглядят не очень привлекательно. Любые изменения в области глаз (синяки, мешки, заплывшие глаза) придают возраст. Простую синеву мы подсознательно воспринимаем как «возрастную» впадину.

Выход: следить за областью вокруг глаз, изучить упражнения из серии «фейс-фитнес», использовать домашние рецепты красоты, спать на ортопедической подушке и соблюдать питьевой режим.

Места, про которые женщины постоянно забывают и не уделяют им должного ухода, это шея, зона декольте, мочки ушей. Оказывается, они тоже нуждаются и в очищении, и в увлажнении, и в питании, иначе предательски выдают ваш возраст, даже если вы позаботились о лице.

Выход: мультимаскинг, питание и увлажнение этих зон наравне с лицом, причем каждой зоне стоит подобрать свою маску: очищение, увлажнение, тонизирование. Кстати, маски можно и нужно делать не два раза в неделю, а хоть каждый день, если того требует кожа.

Татуаж бровей, губ, «межреснички», «стрелочки» — все это привлекательно смотрится вначале, но со временем может добавить вам возраст. Цвет тату изменяется, а постоянная коррекция с годами создает эффект «грязи» — будто лицо затянуто паутинкой. Кстати, тонкие выщипанные брови сейчас не в моде, а вот широкие естественные бровки молодят женщину.

Выход: попробуйте отрастить свои брови, сейчас существует множество препаратов, направленных на их интенсивный рост, и масел (усьмы, касторовое масло). Татуаж можно свести у опытных мастеров, а если только решились его сделать, хорошенько подумайте и внимательно изучите отзывы.

Один из самых болезненных моментов для каждой женщины — это лишний вес. Увы, набранные непосильным трудом килограммы моментально превращают молодую женщину в побитую жизнью тетку. Пока вы не перешагнули четвертый десяток, ваше лицо и тело еще способно выдерживать эксперименты: экзотические диеты, переедание, нехватку микроэлементов, сна, физических упражнений, свежего воздуха. Но после отметки 30 все ваши огрехи начнут потихоньку вылезать наружу. Не удивляйтесь, что вы начнете стремительно расти вширь и «стареть» визуально.

Выход: держите под контролем лишние килограммы, долой одутловатое лицо, обвисшую кожу, нависающие колени! Берите на заметку действенные советы, как есть и не переедать.

На что еще обратить внимание?

Неухоженные сухие руки моментально сделают вас старше, а дряблая кожа предплечий накинет пару лишних лет, поэтому этой зоне стоит уделять как можно больше внимания.

Искусственный загар, увлечение солнечными ваннами старит женщину. Причем не только портит кожу, высушивая ее, но и визуально делает вас старше.

Ну, и напоследок мы оставили улыбку. Женщина, которая много улыбается, всегда выглядит моложе. При условии, что ее зубы здоровые и белые.

Помните: скорость, с которой мы стареем, в большей степени зависит от генетики, но как минимум 20 процентов зависит от образа жизни — питания, активности, ухода, привычек. У кого-то ген старения более активен, у кого-то — менее. Однако пренебрегать заботой о себе и своей внешности не стоит никому.