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Фитнес-гуру размера plus-size показала тренировку 

Рамблер 48 минут назад
37-летняя американка Трейси Хейнс — тренер по фитнесу. Девушка явно не страдает излишней худобой, но собой довольна. Врачи разъясняют фитнес-гуру размера plus-size, что у неё выраженно ожирение, но Трейси отвергает все обвинения в полноте. Она говорит, что тренируется шесть раз в неделю и раз в неделю устраивает разгрузочный день. Хейнс также ведет блог, в котором показывает упражнения. По словам Трейси, несмотря на полноту, она отлично себя чувствует и в настоящий момент здоровее, чем когда-либо. У пышнотелой инструкторши есть фанаты, многие из которых благодарны Трейси за упражнения и тренировки, которые она предлагает подписчикам.
Красота , Видео , Здоровье
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