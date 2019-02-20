Рискованные процедуры для лица, на которые решится не каждая

Красота требует жертв — и с каждым годом все больше. Все больше появляется способов продлить молодость. И если раньше это было доступно лишь немногим избранным, сегодня это стало практически нормой. Однако несмотря на массовое распространение, далеко не все современные способы омоложения безопасны. ТОП-5 самых рискованных процедур для лица — в материале Passion.ru и Мадины Байрамуковой.

Пятое место. Ботокс.

Botox или ботулотоксин — яд, при введении которого подкожно или внутримышечно происходит разглаживание мимических морщин путем полной или частичной блокировки нервных импульсов. Ботокс также отлично зарекомендовал себя в отношении таких проблем как устранение асимметрий на лице, лечение нервного тика, косоглазия и других неврологических расстройств.

Неправильное введение ботулотоксина может привести к диффузии препарата в другие области лица, что становится причиной блокировки не той мимики лица, которая изначально планировалась. Самой опасной в этом отношении является зона нижней трети лица, где, блокируя, например, подбородочную мышцу, мы можем на время обездвижить губы. Превышение дозировки препарата могут привести к такому неприятному осложнению, как истинный птоз верхнего века: когда на несколько месяцев частично или практически полностью верхнее веко прикрывает глаз. Происходит это из-за диффузии препарата в мышцу верхнего века по причине передозировки препарата. Индивидуальная непереносимость препарата. Пациент может жаловаться на дискомфорт после введение ботулотоксина. Нельзя отрицать, что данный препарат подходит далеко не всем. Некоторые пациенты не могут привыкнуть к тому, что блокируется мимика, и именно это доставляет им неприятные ощущения от введения препарата. Что же касается мимики, то, как уже говорилось выше, через сравнительно небольшой период времени (4-6 месяцев) подвижность мышц постепенно возвращается, и пациент уже не испытывает никакого дискомфорта. Нарушение пациентом рекомендаций специалиста в раннем восстановительном периоде также может привести к диффузии препарата в совершенно другие зоны лица. Тот же истинный птоз верхнего века может произойти не только из-за нарушений дозировки, но и потому, что, несмотря на предостережения специалиста, пациент тер глаза руками или делал наклоны головой и так далее. Вопреки всеобщим предубеждениям и страхам перед ботулотоксином, в нашем топе он занимает лишь почетное пятое место, так как возможные побочные эффекты, связанные с неправильным введением этого препарата, являются временными и проходят в течение полугода после проведения процедуры.

Четвертое место. Лазерное лечение.

Лечение лазером — одна из наиболее эффективных методик омоложения и избавления от проблем с кожей в настоящее время. При помощи лазера можно подтянуть овал лица, избавиться от морщин, проявлений постакне, рубцов, гиперпигментации кожи. Одной процедуры лечения лазером для получения необходимого результата обычно недостаточно. Как правило, данные процедуры проводятся курсом: количество приемов определяется специалистом в зависимости от состояния кожи пациента.

Существует огромное количество лазерных аппаратов, которые широко используются как в косметологии, так и в хирургической практике. Поэтому переоценить их достоинства достаточно тяжело, ведь они приносят реальную пользу и делают это достаточно быстро и качественно. Однако и от вреда, причиненного лазером, застрахованы далеко не все.

Первое правило лазерного лечения — это работа с сертифицированными аппаратами, в которых точно откалиброваны и установлены аблятивные параметры лазерной установки.

Второе правило — лазерным лечением могут заниматься только специально обученные специалисты — врачи-косметологи или хирурги, в обязательном порядке имеющие сертификаты, подтверждающие свое право на оказание тех или иных видов лечения.

Третье правило — обязательное взаимодействие пациента и специалиста, заключающееся в полном и безоговорочном выполнении всех рекомендаций врача после проведения процедуры. Так как отказ от их выполнения чреват такими последствиями как образование рубцов, гиперпигментация, появление на коже неровностей и увеличения срока реабилитации. Говоря о безопасности лечения лазером, стоит выделить основное, на что должен обращать внимание специалист перед началом любой процедуры — это правильный выбор длины волны для достижения нужного эффекта и оказания воздействия на те или иные структуры: меланин, волосяные луковицы, белок кожи.

Третье место. Аугментация филерами.

Филеры на основе гиалуроновой кислоты помогают бороться с гравитационным птозом, обвисанием мягких тканей, глубокими морщинами (например, носогубными складками), а также восполнять утерянные с возрастом объемы (например, в щечно-скуловой зоне). Эффект от аугментации филерами заметен сразу после проведения процедуры. Однако действие препарата ограничено по времени и составляет от 8 месяцев до 1 года. По истечении этого времени процедуру лучше повторить.

Окклюзия (закупорка) сосудов или артерий частичками филера приводит к ишемии окружающих тканей. Происходит нарушение притока кислорода и питательных веществ к тканям. Это в свою очередь становится причиной кислородного голодания. Если вовремя не принять меры, данные нарушения могут привести к некрозу тканей. Наличие опасных зон для введения филеров, к которым относятся зона носогубных складок, область между бровями, спинка носа. В этих зонах расположены крупные артериальные стволы, поэтому начинающие косметологи не всегда могут точно распознать, на какой глубине пролегают артерии. Гиалуроновая кислота — вещество, которое отлично приживается в тканях человека, не вызывает аллергии или отторжения, поэтому идеально подходит большинству пациентов в качестве средства для заполнения морщин или восполнения объемов. Но несмотря на все эти положительные моменты, некоторую опасность введение филеров все-таки представляет.

Избежать негативных последствий введения филеров на основе гиалуроновой кислоты поможет абсолютное знание анатомии, уверенное ориентирование в разных зонах лица, точные представления о том, где именно и какие артерии, вены, сосуды, нервы, мышцы располагаются. Второй момент — правильный выбор инструмента: иглы или канюли. Третий момент — тесное взаимодействие с пациентом и наблюдение за ним в течение первых дней после проведения процедуры.

Второе место. Радиочастотный лифтинг

RF-лифтинг считается одним из самых эффективных и безопасных методов по подтяжке и коррекции овала лица с помощью радиоволнового излучения. Результат от проведения процедуры заметен сразу и является нарастающим, так как радиочастотный лифтинг стимулирует выработку белка кожи — коллагена, что способствует омоложению кожи. Для достижения максимального эффекта требуется сделать курс процедур. Результат после проведения RF-лифтинга сохраняется в течение 5 лет, затем процедуру необходимо повторить.

К негативным последствиям RF-лифтинга можно отнести аллергии, гиперемию, болезненные ощущения, повышение чувствительности кожи, зуд и обострение хронического герпеса, которые возникают как минимум по 2 основным причинам: несоблюдение предписаний врача (нарушения режима реабилитации) или проведение процедуры недостаточно квалифицированным специалистом.

Радиочастотный лифтинг — процедура достаточно серьезная, поэтому имеет список противопоказаний, которые являются общехирургическими. Процедура не должна выполняться беременным и кормящим женщинам, онкобольным, людям с заболеваниями почек, печени, крови, щитовидной железы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, некомпенсированным сахарным диабетом, вирусными и серьезными хроническими заболеваниями в стадии обострения. Абсолютным противопоказанием к проведению радиочастотного лифтинга является наличие у пациента кардиостимулятора, наличия большого количества родинок, склонности к гиперпигментации.

Первое место. Контурная пластика нитями.

Нитевой лифтинг во всем мире получил название «русский метод», потому что придумали этот революционный способ омоложения действительно в России. Нити — это отличная альтернатива такому опасному операционному методу как круговая подтяжка лица: они практически не имеют противопоказаний, производятся из шовного хирургического материала, не вызывают аллергических реакций и справляются со сложными возрастными изменениями — обвисание мышечного корсета, снижение четкости овала лица, брыли, наличие второго подбородка и др. Эффективность и результативность нитевого лифтинга не раз доказывалась научными исследованиями и популярностью данной процедуры.

Процедура введения нитей занимает не больше 10-15 минут. А реабилитационный период характеризуется небольшим сроком. После нитевого лифтинга пациент уже на следующий день может вернуться к своей обычной жизни.

Негативные последствия после проведения нитевого лифтинга можно поделить на временные, которые через какой-то период уйдут сами собой, и осложнения. К первой группе последствий можно отнести наличие на лице после процедуры синячков, небольших гематом, отеков. Ко всем этому можно и нужно отнести спокойно: просто выждать необходимый период для восстановления, естественно соблюдая предписания врача и находясь под его контролем в первые дни после подтяжки.

Также пациент может столкнуться после нитевого лифтинга с неровностями кожи в местах введения иглы или канюли. Наличие неровностей после процедуры лифтинга также считаются вариантом нормы, однако если они не рассасываются по прошествии 10 дней необходимо обратиться к врачу. Могут быть незначительные нарушения мимики, которые проходят обычно самостоятельно.

Опасаться прямого повреждения лицевых нервов при нитевом лифтинге не стоит: данная операция относится к разряду малоинвазивных и неопасных.

После проведения нитевого лифтинга пациенты иногда сталкиваются с эффектом гиперкоррекции: слишком выпуклыми скулами, задранными вверх бровями и т.д. Это происходит чаще всего по причине отека после процедуры, который проходит сам собой через некоторое время.

К осложнениям, которые сами собой не проходят и возникают по причине некачественно или неграмотно проведенного нитевого лифтинга, относятся: контурирование нитей, нарушений мимики, аллергические реакции, воспаления вследствие попадания инфекции, а также миграции тканей.

Техника безопасности

Что делать, чтобы избежать таких неприятных последствий и, тем более, удаления нитей? Правильно выбирать специалиста. Если вы решили поставить нити APTOS, значит, должны обращаться за помощью не просто к врачу-косметологу, а к сертифицированному тренеру APTOS, у которого есть все документы, подтверждающие его право на проведение данной процедуры. Для безопасной, адекватной и созидающей эстетической медицины нельзя забывать о ТРЕХ КИТАХ современной косметологии:

1-й кит — использование качественных, сертифицированных препаратов и аппаратов при лечении человека. Именно это, в первую очередь, защищает пациента от возможных негативных последствий.

2-й кит — специалист, который знает анатомию на «отлично», прошел все необходимые уровни подготовки, получил высшее медицинское образование, дополнительные сертификаты для того, чтобы иметь возможность заниматься лазерным лечением и/или делать инъекции ботулотоксина/филеров, проводить радиочастотный или нитевой лифтинги.

3-й кит — полное взаимодействие врача и пациента, включающее сбор анамнеза, проведение процедуры, общение после ее проведения, решение всех вопросов и неукоснительное выполнение всех рекомендаций специалиста. Только выполнение всех этих условий позволяет полностью исключить возможные негативные последствия после проведения любой косметологической процедуры.