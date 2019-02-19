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«Сын думает, что я продаю нижнее белье» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @elysiaetc
Британские вебкам-модели Элизия Даунингс (Elysia Downings) и София (Sophia) рассказали о том, сколько денег им приносит общение с мужчинами на камеру. Их истории опубликовал The Mirror.
Мать-одиночка и вебкам-модель Даунингс из Бакстона, графство Дербишир, рассказала, что ее годовой заработок составляет 72 тысячи фунтов стерлингов (более 6 миллионов рублей). Даунингс отметила, что ей не всегда приходится оголяться перед камерой, чтобы заработать деньги от зрителей-мужчин. Иногда, как сообщает мать-одиночка, им достаточно просто поговорить с ней как «с девушкой».
Даунингс работает вебкам-моделью всего два-три часа в день, а в остальное время заправляет онлайн-магазином женского белья и секс-игрушек. Ее шестилетний сын думает, что «мама продает нижнее белье». Даунингс пока не считает нужным рассказывать ребенку правду, так как опасается, что над ним будут издеваться.
«Надеюсь, у меня получится уйти на пенсию с этой работы в 40, к этому времени моему сыну исполнится 18 лет, и я смогу радоваться жизни, не думая о работе»,
— сообщила Даунингс.
Другая вебкам-модель София из Лондона держит свою личность в тайне, поскольку боится, что о ее подработке узнает семья. Она считает, что ее профессию стигматизируют в обществе.
«Вы можете использовать разные вещи, чтобы изменить внешность, например, надеть парик, но всегда остается вероятность, что знакомые или друзья вас узнают»,
— сообщает женщина.
София рассказала, что может заработать до 500 фунтов стерлингов (около 43 тысяч рублей) за день, наряжаясь «сексуальной секретаршей». Она совмещает свою основную работу в гостиничном бизнесе с веб-камингом на протяжении 13 лет. Несмотря на заработок, женщина намерена бросить карьеру вебкам-модели в этом году и полностью посвятить себя основной работе.
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