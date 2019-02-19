Валентин Томас — самая привлекательная рыбачка Сети

В свободное от городской работы время Валентин Томас (Valentine Thomas) занимается подводной охотой, и получается у нее это мастерски. Валентин, ставшая рекордсменкой в этом виде рыбной ловли, регулярно выкладывает свои фотографии в инстаграм. Однако ее подписчики, скорее всего, уделяют больше внимания самой девушке, чем пойманной ею рыбе, ведь Валентин обладает сногсшибательной внешностью.

1. Валентин Томас всю неделю трудится в офисе, чтобы в выходные взять в руки ружье для подводной охоты и отправиться на рыбалку.

2. Каждый раз, когда у нее появляется свободное время, она стремится поскорее облачиться в гидрокостюм.

3. Валентин — франкоговорящая канадка, которая сейчас живет в Великобритании.

4. Девушка настолько хороша в своем деле, что в 2013 году установила мировой рекорд, поймав самую крупную рыбу под названием большой каранкс.

5. Валентин занималась подводной охотой во многих местах, включая Нормандские острова, Дорсет (Англия), Корсику (Франция), Грецию, а недавно она охотилась на рыбу в Дурбане (Южная Африка), где в тот момент вокруг нее плавало около 20-30 акул.

6. «Я считаю, что самостоятельно добывать пропитание — это удивительно. Мне нравится в этом процессе все, и даже потрошить и чистить рыбу. Мы никогда не убиваем тех рыб, которых не планируем съесть», — сказала Валентин.

7. Однако из-за своих фотографий с мертвой рыбой в руках Валентин попала под прицел оголтелых активистов по защите прав животных, которые окрестили ее убийцей.

8. «Я стреляю рыбам исключительно в голову, чтобы убить их сразу. Я уважительно отношусь к тому, что делаю. Если вы покупаете рыбу в супермаркете, то чем вы лучше меня? Просто люди видят кровь, и это выводит их из себя», — говорит Валентин.

9. «Люди злятся и расстраиваются, потому что не привыкли видеть, как добывается их еда. Все просто закрывают глаза на то, что они едят, и уходят от реальности», — добавила она.

10. Других же пользователей бесит то, что девушка добилась впечатляющих успехов в виде спорта, в котором доминируют мужчины.

11. В детстве Валентин едва не утонула у берегов Франции, но подводная охота помогла ей победить страх перед океаном.

12. Девушка говорит, что тяга к приключениям перешла ей по наследству от отца, который переплыл Атлантику, когда ему было 20 лет.

13. Валентин с сестрой, попробуйте найти отличия.

14. Валентин не позволяет никому усомниться в своей любви к спортивной рыбалке и когда-нибудь надеется заняться подводной охотой профессионально.

15. «Моя мечта — запустить собственное ТВ-шоу, в котором я могла бы охотиться на рыбу для пропитания и участвовать в защите океана».

16. «Мне все труднее и труднее каждый понедельник возвращаться в офис и работать за компьютером».