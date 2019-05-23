Женщины разрушают навязанные стандарты красоты

Британская блогерша и модель Чидера Эггерю запустила флешмоб в соцсетях в поддержку всех женщин, форма груди которых далека от стереотипных представлений об идеале. Модель начала выкладывать снимки с хэштегом #SaggyBoobsMatter и собрала массу сторонниц. Перевести этот слоган можно как "обвисшая грудь имеет значение". Примеру Чидеры последовали тысячи девушек и женщин по всему миру. Они продвигают идеи бодипозитива и призывают перестать стесняться собственного тела, в том числе и груди, ведь она прекрасна в любой форме.

Чидера Эггерю напоминает, что грудь меняется в силу самых разных причин, будь то роды и кормление ребенка, заболевания или банальное действие силы тяжести. С возрастом ткани теряют упругость и эластичность, и это естественно. К сожалению, многие женщины забывают об этом и идут на поводу глянцевых изданий, навязывающих стандарты красоты.

В нашей галерее — девушки, по-настоящему уверенные в том, что они всегда прекрасны.