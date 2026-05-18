5 способов получить бесплатно пробники отличной косметики

Бесплатные пробники косметики — не миф, а часть рекламных кампаний брендов и площадок для тестирования товаров. Собрали пять способов искать такие предложения, участвовать в раздачах и получать средства без покупки полноразмерной версии.

Все мы любим подарки и возможность бесплатно получить, например, косметику. Даже те, кто может позволить себе покупать косметическую продукцию ведущих брендов, предпочитают сперва попробовать ту или иную новинку, прежде чем отправляться в магазин. Да и вообще — зачем покупать, если существуют вполне легальные и простые способы получить пробники косметики?

Lookup

На этом сайте собраны самые горячие предложения по бесплатной косметике. Варианты получения могут быть самыми разными — от возможности простой пересылки понравившихся пробников до участия в тематических викторинах и конкурсах. Для получения свежей и актуальной информации нужно зарегистрироваться.

Бонус: в соседних разделах сайта можно найти и другие любопытные акции. Бесплатно предлагают абсолютно все — от одежды и книг до электроники, навигация по сайту очень простая и внятная.

Cosmobrand

Этот портал работает по такому же принципу. Сайт собирает предложения бесплатных товаров с ресурсов по всему миру. Алгоритм действия очень простой: нужно пройти регистрацию, заполнив специальную форму. В ней вы укажете все свои интересы и получать на электронку будете только ту информацию, которая может быть вам полезна. Помимо пробников и наборов бесплатной косметики, присылают на тестирование еще и разнообразную одежду, канцтовары, предметы для дома и сада, детскую еду и одежду.

Halyava-besplatno

Этот сайт построен по тому же принципу: множество предложений собрано в одном месте, ни за сами пробники косметики или другие подарки, ни за пересылку платить не нужно вообще ничего. Но успевать реагировать на новинки нужно как можно быстрее — желающих, надо понимать, наверняка много, а предложения все же ограничены. На момент написания статьи на сайте предлагались пробники теней для век от Armani, кольцо-держалка для телефона, великолепный складной нож со штопором, золоченые подвески и браслеты «пандора», роскошный набор шоколадных конфет к 23 февраля и множество товаров для детей — от подгузников до уходовой косметики.

Probnick

Тем, кто не успел и опоздал к раздаче подарков и рассылке бесплатных пробников на предыдущих площадках, есть смысл попробовать тут. Те же самые предложения рекламной рассылки, рассортированные по видам товаров, — плюс много дополнительных опций. Можно получить подарок или бесплатные пробники просто так, за участие в конкурсе или опросе. Есть возможность отслеживать новинки ресурса в соцсетях.

Proberry

На этой рекламной площадке действует система поощрений путем начисления баллов. Чем активнее вы сотрудничаете с сайтом и привлекаете других участников к этой раздаче бесплатных пробников косметики и других товаров, тем больше подарков вы сможете получить. В числе прочего — полновесные и полноценные косметика, духи, бытовая химия и другие приятные вещи, за которые вам не придется заплатить ни копейки. Но время и внимание определенно нужно будет инвестировать.