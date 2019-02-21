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Раскрыты разрушающие красоту привычки женщин 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Blend RF / JGI/Jamie Grill / Diomedia
Бьюти-эксперты перечислили привычки женщин, которые разрушают их красоту, а также дали советы, как избежать распространенных бьюти-ошибок. Об этом сообщает The Sun.
Во-первых, стилисты рекомендуют следить за температурой воды во время мытья головы, в особенности это касается обладательниц жирных волос. «Вам лучше всегда мыть голову чуть прохладной водой. Горячая вода стимулирует сальные железы в коже головы, и они начинают выделять больше жира», — пояснил креативный директор лондонской сети салонов красоты Headmasters Salons Эндрю Бартон.
Бартон также порекомендовал не наносить на волосы масла перед сушкой феном или укладкой плойкой, так как они усиливают вредоносное воздействие инструментов.
Во-вторых, визажисты утверждают, что использовать сияющий бронзатор в качестве средства для контуринга — бессмысленно. Для этих целей подходят исключительно матовые тональные крема или пудры.
В-третьих, косметологи посоветовали избегать попадания крема для кожи вокруг глаз на веки. Многие средства содержат глубоко увлажняющие ингредиенты, в результате воздействия которых глаза могут выглядеть опухшими. Более того, такие крема следует наносить легкими прикосновениями и ни в коем случае не втирать, поскольку это может спровоцировать раздражение тонкой кожи вокруг глаз.
Наконец, визажисты объяснили, как избежать быстрого засыхания туши для ресниц. По их словам, ошибкой многих является попытка зачерпнуть побольше туши интенсивными движениями щеточки вверх и вниз внутри тюбика. В результате этих движений женщины загонят в тюбик воздух, который и приводит к высыханию продукта.
В октябре 2018 года основатель сиднейского салона красоты Raw стилист Энтони Нейдер назвал главные ошибки, которые совершают женщины во время укладки волос. Так, например, стилист заверил, что секрет красивых волос заключается не в количестве нанесенных на них средств, а в правильной сушке головы после мытья.
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