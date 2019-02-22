5 вещей, которые нельзя делать сразу после ботокса

В список ограничений попали даже макияж и витамины.

Сколько раз вас пугали страшилками про «уколы красоты», а заодно и добавляли про чудовищный список ограничений. Открыть интернет, так окажется, что нельзя летать на самолете, появляться на холоде, а если еще и подруг послушать, то личный инкубатор точно не повредит…

Но пока одни запреты оказываются не больше чем выдумками, другие вещи могут нанести ощутимый вред организму. Мы узнали у звездного косметолога, что же на самом деле нельзя делать после инъекций.

Не принимать горизонтальное положение…

Не пугайтесь! Это временно… Первое и оно же самое суровое ограничение действует всего четыре часа. Так что спать стоя вас никто не заставит. А вот поужинать стоя, возможно, и придется, если процедуру вы прошли в вечернее время.

Зоя Евсюкова, врач-косметолог:

— Это делается для предотвращения распространения препарата в другие, «нецелевые» мышцы, поскольку в этом случае может произойти расслабление мышц, которые нам вовсе не нужно расслаблять, что приведет к побочным эффектам и даже осложнениям.

Не принимать алкоголь 2 недели

Алкоголь после ботокса запрещен в течение первых 14 дней после процедуры. Это связано с тем, что в этот период препарат активно занимает ту зону, которая предназначена для расслабления мимических мышц.

Зоя Евсюкова, врач-косметолог:

— Алкоголь усиливает кровооборащение и способствует более быстрому восстановлению нервно-мышечной передачи.

Не ходить в баню, солярий…

Как бы не хотелось к «омолодившемуся» лицу добавить еще и бронзовый загар, делать этого не стоит. По крайней мере, в первые две недели категорически запрещено подвергать организм высоким температурам. А это и баня, и солярий, и увы, поездка с любимым на острова. И даже спортзал. Хотя, возможно, бегать легкой трусцой специалист вам и разрешит.

Сосуды расширяются, а мы лишаемся эффекта, на который рассчитывали. Жалко? Еще как!

Витамины группы В и антибиотики

Если вы съедите кусочек рыбки, ничего страшного, конечно, с вами не случится! А вот принимать витамин В в таблетках не рекомендуется, как и колоть его как минимум три месяца после инъекции…

Зоя Евсюкова, врач-косметолог:

— Избыток витамина B способствует спруттингу, другими словами восстановлению нервно-мышечной передачи. Кстати, обратный эффект могут вызвать и некоторые антибиотики. Поэтому, если прием антибиотика необходим, то лучше проконсультироваться с врачом и, возможно, найти лекарство со схожим спектром действия, но из другой группы

Массаж, лифтинг…

Зоя Евсюкова, врач-косметолог:

— Все косметические процедуры после инъекций ботулотоксина лучше проговаривать с врачем. Массаж, лифтинг тоже входят в этот список… Не стоит делать это сразу уколов. Это может не только испортить эффект, но и нанести вред. Поэтому я всегда советую своим пациентам внимательно относиться к ограничениям и если есть сомнения, связаться с врачом.

Мифы о ботоксе:

И, наконец, ряд «страшилок» существуют напрасно. Так, например, совершенно спокойно можно летать на самолете. Покупайте спокойно билеты хоть на другой континент, главное, чтобы там не было жарко! А вот в холодный климат как раз таки, наоборот, вам можно!

Вы можете есть все, что пожелаете. Да-да, даже сладенькое. Главное, потом не забудьте честно отработать в спортзале. И вы можете наносить любой макияж. Только не делайте этого в первые сутки.

Зоя Евсюкова, врач-косметолог:

— Ботокс — это инъекция. Говоря простым языком, «входные ворота» для инфекций. И если кисточки, спонжи окажутся не стерильны, то велик риск заражения, а как следствие — сыпь и более неприятные вещи.

Кстати, сразу после уколов частенько рекомендуют… кривляться. Да, придется целых полчаса морщить лоб и щурить глаза. Это нужно, чтобы препарат равномерно разошелся по мышце. Впрочем, не такая уж великая жертва во имя молодости и красоты.