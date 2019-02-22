Подбираем правильную нюдовую помаду

Макияж в спокойных тонах набирает все большую популярность. Правда здесь есть свои тонкости — WomanHit.ru предлагает помощь в создании нежного образа

В последние несколько лет нюдовые помады бьют все рекорды популярности и неспроста: этот оттенок подходит практически под любой макияж, будь то активные «смоки» или акцент на губы. Но знаете ли вы, что даже у такого, казалось бы, простого цвета есть свои оттенки? Если неправильно подобрать цвет помады, можно испортить все старания по созданию сногсшибательного образа. WomanHit.ru предлагает несколько советов, чтобы избежать провала в мейкапе.

Что такое «нюд»?

Начнем с определения того, что же такое «нюд» как оттенок помады. Нет, это не вариант тонального крема в стике для губ, как многие могли подумать. Суть этого оттенка не в том, чтобы сравнять цвет губ с цветом лица, а в эффектном подчеркивании натурального оттенка губ. Вторая сложность: помада должна подходить не только к губам, но и оттенять кожу. Поэтому так сложно подобрать цвет помады, ведь далеко не каждый цвет подойдет вам — поручить покупку подруге или молодому человеку не получится.

Определяем свой подтон

Делается это точно так же, как и при подборе тонального средства: вам нужно внимательно присмотреться к венам на запястье — если они отдают в зеленый, значит ваш подтон теплый, если в фиолетовый — холодный. По этому принципу подбирайте нужный оттенок: для теплого подтона купите помаду с оранжевыми нотками, для холодного подходит розовый нюд. Однако бывает и нейтральный подтон. Если это ваш случай, вам повезло — можете выбирать любые помады. Экспериментируйте!