Подбираем правильную нюдовую помаду 

Макияж в спокойных тонах набирает все большую популярность. Правда здесь есть свои тонкости — WomanHit.ru предлагает помощь в создании нежного образа
В последние несколько лет нюдовые помады бьют все рекорды популярности и неспроста: этот оттенок подходит практически под любой макияж, будь то активные «смоки» или акцент на губы. Но знаете ли вы, что даже у такого, казалось бы, простого цвета есть свои оттенки? Если неправильно подобрать цвет помады, можно испортить все старания по созданию сногсшибательного образа. WomanHit.ru предлагает несколько советов, чтобы избежать провала в мейкапе.
Что такое «нюд»?
Начнем с определения того, что же такое «нюд» как оттенок помады. Нет, это не вариант тонального крема в стике для губ, как многие могли подумать. Суть этого оттенка не в том, чтобы сравнять цвет губ с цветом лица, а в эффектном подчеркивании натурального оттенка губ. Вторая сложность: помада должна подходить не только к губам, но и оттенять кожу. Поэтому так сложно подобрать цвет помады, ведь далеко не каждый цвет подойдет вам — поручить покупку подруге или молодому человеку не получится.
Определяем свой подтон
Делается это точно так же, как и при подборе тонального средства: вам нужно внимательно присмотреться к венам на запястье — если они отдают в зеленый, значит ваш подтон теплый, если в фиолетовый — холодный. По этому принципу подбирайте нужный оттенок: для теплого подтона купите помаду с оранжевыми нотками, для холодного подходит розовый нюд. Однако бывает и нейтральный подтон. Если это ваш случай, вам повезло — можете выбирать любые помады. Экспериментируйте!
Что нужно знать при создании макияжа с использованием «нюда»
- Перед тем, как использовать помаду, присмотритесь к коже на губах: нет ли на ней несовершенств? Все шелушинки и проблемные точки по краям губ будут безжалостно выставлены на всеобщее обозрение. Чтобы избежать сухости, воспользуйтесь скрабом накануне. Важно постоянно увлажнять губы бальзамом, так как в губах нет желез, которые способствуют питанию кожи на них, в отличие от остального лица.
- Если вы хотите приобрести оттенок темнее натурального оттенка губ, выбирайте тот, что будет уходить в коричневый не больше, чем на два тона. Иначе ваш макияж будет смотреться довольно странно.
- Для использования нюдовой помады необходим карандаш для губ. С помощью карандаша вы избежите растекания помады и определите границы нанесения помады.
- Избегайте матовых помад. Пусть они были популярны пару сезонов назад, однако сейчас сходят на нет. Да и в случае, если ваши губы не слишком пухлые, матовый финиш сделает их еще тоньше. Лучше выделите середину губ капелькой блеска — это советуют профессиональные визажисты.
- Если не хотите получить болезненный вид, а с нюдом это может случиться, используйте розовые румяна или немного бронзера на скулы.
- Для глаз идеально подойдут «смоки» или классические черные стрелки.