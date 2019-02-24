5 признанных красоток, которые родились мужчинами

Мы не выбираем, кем родиться, мужчиной или женщиной. Природа решает все за нас, но есть люди, которые бросают этому вызов. Они не комфортно чувствуют себя в своем теле, и в поисках себя решаются на очень смелый поступок — смена пола.

Технологии и медицина развиваются так стремительно, что дают возможность человеку изменить все, даже пол. Просто невероятных внешних данных достигают мужчины, решившие стать женщинами. Среди таких много признанных красоток.

1. Клаудиа Чарриез

В 2009 году девушка одержала победу на конкурсе для моделей-трансгендеров Тайры Бэнкс.

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Хотя до того Клаудиа потерпела несколько неудач подряд на аналогичных шоу. Модельная карьера пошла вверх, Чарриез стала появляться на обложках журналов.

2. Андреа Пежич

Карьера Андрея Пежича стала развиваться в Австралии. Он участвовал в показах, однако не чувствовал себя в гармонии со своим телом.

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Парень решил сменить пол, и стал себя называть Андреа. В журнале FHM она заняла 98 место в списке завидных красавиц.

3. Айсис Кинг

Когда Айсис была парнем, его звали Даррелл Уоллс.

showtopmodel.ru

После перевоплощения она решила поучаствовать в конкурсе «Топ-модель по-американски». Девушка пробыла там два сезона, чем сама сделала себе рекламу. Модельные дома стали предлагать ей сотрудничество, и Айсис согласилась.

4. Камила Асанка

Камила — знаменитая супермодель на Шри-Ланке.

omode.info

Девушка принимала участие в конкурсе Miss International Queen. Непросто поверить, что когда-то красотка была мужчиной.

5. Джина Росеро

Джина — одна из самых популярных и дорогих американских моделей. Девушка сначала не рассказывала о своем прошлом. Но после того, как все узнали правду, ее карьера ни чуть не пострадала.

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Глядя на фотографии этих красавиц, сложно поверить, что когда-то они были мужчинами. Кто-то осуждает их за перевоплощение, а кто-то считает, что люди имеют право делать со своим телом, что захотят. Для многих смена пола стала началом головокружительной карьеры в модельном бизнесе и прославила на весь мир. Но главное — душевное спокойствие и гармония души и тела. А как считаете вы?