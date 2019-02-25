Как быстро накраситься утром: 7 советов, которые сэкономят время

Придать коже сияние, сделать ресницы длинными и изогнутыми, а губы — пухлыми и мягкими: думаете, утром успеть все это сделать просто невозможно? BeautyHack не согласен — эти простые приемы ускорят процесс нанесения макияжа и помогут выглядеть свежо и естественно.

Используйте помаду вместо румян

Идеальный тон — это, пожалуй, самая важная часть экспресс-макияжа, но на растушевку пудровых средств утром не всегда есть время. Берите на заметку тренды с Недели моды и делайте мономакияж — то есть, один и тот же оттенок наносите и на губы, и на «яблочки» щек, и даже на веки. Вы, конечно, можете купить универсальный тинт (лучшие — здесь), который для этого подходит, но если его нет под рукой, обходитесь обычной помадой.

Оттенок при этом может быть и нюдовый, и ярко-красный — полагаемся на растушевку. Сначала нанесите помаду на тыльную сторону ладони и уже оттуда наберите пигмент на пушистую кисть размашистыми движениями. Растушевывайте помаду на «яблочках» щек, висках и веках, а на губы нанесите подушечками пальцев. И не забудьте закрепить результат прозрачной пудрой — тогда свежий румянец весь день будет с вами.

Фиксируйте брови с помощью лака

Поверьте, аккуратно зачесанные наверх брови сыграют большую роль в макияже в стиле «успеть за 60 секунд». И гораздо быстрее геля для бровей с фиксацией справится обычный лак для волос. Распылять его на лицо, разумеется, не нужно, — нанесите небольшое количество на щеточку и уложите волоски так, как вам хочется.

Но иногда и на лак нет времени — тогда на помощь придет бальзам для губ. Его нанести можно даже пальцами: непослушные брови приструнить, конечно, не сможет, зато волоски заблестят и будут выглядеть так, словно вы потратили на макияж по меньшей мере полчаса.

Не забывайте о линии роста ресниц

Подружитесь с карандашами для глаз нейтральных оттенков — они сэкономят вам немало времени на сборы по утрам. Когда тушью красить ресницы не хочется, но необходимость подчеркнуть глаза все же есть, на помощь придет коричневый мягкий кайал или тени в стике.

Подведите верхнее веко, как будто рисуете стрелку, и растушуйте пигмент маленькой кистью с плотным ворсом. Этот прием визуально создаст эффект тени, которая падает от пушистых ресниц, поэтому можно будет обойтись без туши. А еще с помощью карандаша можно быстро изменить форму глаз: растушуйте его к вискам, чтобы сделать «кошачий взгляд», или наоборот, концентрируйте пигмент в центре века, чтобы сделать глаза визуально более круглыми.

Заменяйте тушь гелем для бровей

Сразу оговоримся: идеальный вариант — это гель, который подходит и для бровей, и для ресниц. К счастью, у большинства брендов есть такие средства в ассортименте, а значит, нежелательных реакций не возникнет. Вам понадобится еще и керлер: подкрутите ресницы и зафиксируйте изгиб тонким слоем прозрачного геля. Вы можете взять и цветную тушь для бровей, но ее стойкость на ресницах никто не гарантирует.

Зато тандем из прозрачного геля и керлера создаст эффект ламинирования — ресницы станут ярче, но от тщательного прокрашивания и избавления от комочков вы будете освобождены. Еще больше ускорить процесс сможет крем для зоны вокруг глаз: подкрутите ресницы и аккуратно нанесите его на ресницы подушечками пальцев. Волоски станут влажными, а значит, более темными.

Устраивайте губам массаж зубной щеткой

Будем честны: по утрам не у всех есть силы наносить скраб для губ, и вот, день за днем любимую матовую помаду заменяет питательный бальзам, — лишь бы шелушения не подчеркивал. А всего-то и нужно — добавить минуту к чистке зубов и деликатно помассировать губы щеткой.

Этот прием не только избавляет от шелушений и создает идеальную поверхность для любой помады, но и делает губы визуально более пухлыми. Главное, следить за тем, чтобы движения не были слишком резкими, иначе ранок и трещин не избежать.

Ограничивайтесь только консилером

Нет, наносить консилер на все лицо вместо тонального крема не нужно — у него другая плотность, и вашей коже это нововведение может не понравиться. Но если нужно успеть сделать макияж в рекордные сроки, маскируйте только проблемные зоны или смешивайте консилер с увлажняющим кремом, чтобы получить эффект BB-средства.

Визажисты советуют и такой прием: нанесите консилер на несовершенства и дайте ему минуту «закрепиться», а затем растушуйте все влажной кистью. Так средство равномерно распределиться и не создаст эффекта маски, но главное — оттенок консилера должен идеально совпадать с цветом вашей кожи.

Добавляйте хайлайтер в тональный крем

Если тональная основа утром все же оказалась под рукой, сделайте ее сияющей, — не нужно будет тратить время на сухой хайлайтер. Для этого выбирайте жидкие сияющие средства и смешивайте их с тональной основой. Светоотражающие частицы придадут коже сияние, и цвет лица станет ровным.

Это отличный прием не только для тех, кто делает макияж на бегу, но и для обладательниц возрастной кожи. Смешанный с жидким хайлайтером тональный крем отвлечет внимание от морщин и визуально сделает кожу более юной и свежей. А как выбрать идеальное тональное средство, вы узнаете здесь.