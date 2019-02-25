Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блогер случайно «лишилась» ноги 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: @beautiful.mom
Российская Instagram-блогер Наталья Мишина запутала своих подписчиков, опубликовав снимок со случайной оптической иллюзией. На снимке создавалось впечатление, как будто женщина демонстрирует протез ноги, хотя в действительности такой эффект создался из-за чашки, которую она поставила на колено.
Мишина выложила фотографию влезшего в бассейн сына, на которой были видны ее ноги. «У нас есть икеевский домик, но Мишка решил, что дом его — это бассейн», — гласила подпись под фотографией.
@beautiful.mom
На правую ногу девушка поставила прозрачный стакан с чаем таким образом, что зрителям показалось, будто это соединительная часть искусственной конечности, которая крепится к ноге. Пользователи предположили, что блогер решила отстегнуть протез на время чаепития, и начали ей писать.
При этом автор сторис так и не смогла заметить, что именно ее подписчики приняли за протез. «Уже десятое сообщение про протез читаю и никак не пойму, где он», — отметила она.
Instagram-блог Мишиной посвящен материнским будням. Она публикует собственные снимки и фотографии с сыном, под которыми рассказывает различные истории, связанные с воспитанием ребенка и своими достижениями. У ее аккаунта более 370 тысяч подписчиков.
Последние новости
Путина попросили проконтролировать дело арестованного американского инвестора Внук убитого нацистами генерала потребовал возбудить дело за шутку Comedy Woman Появилась карта метро будущего
Женский форум3
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на учебу в школах, где учатся дети наших звезд24
Названа самая эффективная тренировка для похудения
Как выглядели российские звезды до пластики5
Модные провалы на красной дорожке «Оскара-2019»
7 советов, как быстро накраситься утром
Видео
Мисс Шерстяное Лицо: девушка, которая против шаблонов
Красота
Анфиса Чехова показала фото из душа
Звёзды
Кончита Вурст кардинально изменила имидж
Звёзды
Повалий «рассекретила» свою настоящую фамилию
Звёзды
За что не следует извиняться
Психология
Сколько поддельного тунца попадает в магазины
Еда Здоровье
«Жареный воздух» подают в итальянском ресторане
Еда
Отец показал, как угощает малыша пивом
Дети Здоровье
Звездные браки, начавшиеся с курортных романов
Звёзды Любовь
Почему Анна Большова вышла замуж за своего брата
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение