Американка ест долгоносиков, чтобы не стареть

Тема вечной молодости обсуждается на протяжении многих столетий — кто-то ждет открытия ученых, а кто-то уже предпринимает попытки к замедлению старения. Так, американка решила ввести в дневной рацион жуков, поскольку уверена, что они спасут ее ото всех болезней.

Марсела Иглесиас из Калифорнии является создателем Lifestyle-бренда «Plastics of Hollywood», где помогает многим осуществить свои мечты. С 2018 года у Марселы появилось странное убеждение, что китайские жуки-долгоносики способны продлить молодость. Она съедает в день как минимум пять жучков, чтобы укрепить иммунную систему и обезопасить себя от рака.

Девушка разводит долгоносиков в контейнерах в своей гостиной, кормит их хлебом, пшеницей и латуком. Жучки размножаются, но популяция не успевает сильно вырасти, так как Марселе нужно есть их каждый день.

anews.com

На такую необычную еду у Иглесиас есть свои причины: «После того, как мой друг прошел химиотерапию, к нему снова вернулся рак, и врачи дали ему 6 месяцев. От повторного лечения он отказался, терапия была для него настоящим кошмаром. Вместо этого он стал есть жуков-долгоносиков, не принимая больше никаких лекарств. И вот уже шесть лет он жив».

В 2011 году проводилось исследование, которое показало, что колеотоксин снижает рост опухолевых клеток более, чем на 70%. В настоящее время результаты активно оспариваются многими учеными, но Марселе все равно. Она считает, что даже если жуки и не помогают продлить молодость, они остаются отличным источником белка.

«От жуков много пользы для здоровья, причем не только в качестве потенциального излечения от рака, но и от артрита, хронической боли, проблем с пищеварением и многого другого», — уверяет Марсела.