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У самой красивой женщины из полиции есть соперница 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @nadine_berneis
В Германии прошел конкурс красоты «Мисс Германия-2019», где победительницей стала женщина-полицейский Надин Бернейс. Бернейс завоевала симпатии жюри, обошла 15 соперниц в возрасте от 19 до 28 лет и получила главный титул.
28-летняя Бернейс служит полицейским в Штутгарте уже около 10 лет, она специалист по киберпреступности. Девушка наслаждается своей профессией и не перестает следит за фигурой — много времени проводит в спортзале. В прошлом году ей удалось выиграть региональный конкурс красоты «Мисс Баден-Вюртемберг», а после него она смогла участвовать с общенациональном конкурсе.
После победы девушка сделает годичный перерыв в своей карьере и посвятит себя исполнению обязанностей победительницы «Мисс Германия-2019». После награждения девушка рассказала публике, что она рано покинула дом, но благодаря этому научилась самостоятельности. Также девушка заявила, что всегда была уверена в выборе профессии: «Я никогда не жалела об этом».
В Сети девушку сразу сравнили с достойной конкуренткой 34-летней Адриенне Колесзар, которая в 2018 году была признана самой красивой женщиной-полицейским.
Женский форум
Красота
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