У самой красивой женщины из полиции есть соперница

В Германии прошел конкурс красоты «Мисс Германия-2019», где победительницей стала женщина-полицейский Надин Бернейс. Бернейс завоевала симпатии жюри, обошла 15 соперниц в возрасте от 19 до 28 лет и получила главный титул.

28-летняя Бернейс служит полицейским в Штутгарте уже около 10 лет, она специалист по киберпреступности. Девушка наслаждается своей профессией и не перестает следит за фигурой — много времени проводит в спортзале. В прошлом году ей удалось выиграть региональный конкурс красоты «Мисс Баден-Вюртемберг», а после него она смогла участвовать с общенациональном конкурсе.

После победы девушка сделает годичный перерыв в своей карьере и посвятит себя исполнению обязанностей победительницы «Мисс Германия-2019». После награждения девушка рассказала публике, что она рано покинула дом, но благодаря этому научилась самостоятельности. Также девушка заявила, что всегда была уверена в выборе профессии: «Я никогда не жалела об этом».