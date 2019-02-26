«Кто рождаемость поднимать будет?»: 26-летняя дальнобойщица рассказала о своей работе

26-летняя Саша с детства любила машины. И уже в 15 лет готова была сдавать на права категории B. Спустя 11 лет она собралась с духом и решила исполнить мечту своего детства — стать водителем грузовика. Так начался ее тернистый путь, полный различных препятствий. Самое неожиданное и, пожалуй, неприятное открытие ждало Сашу в самом начале. Грызть гранит науки и разбираться в деталях автомобиля было сложно, но это не шло ни в какое сравнение с той огромной волной морального давления, с которой пришлось столкнуться девушке.

В комментариях к постам можно встретить не самые приятные сообщения:

"А кто рождаемость поднимать будет?"

Но есть и те, кто действительно мотивирует и восхищается хрупкой блондинкой:

Ты молодец! Горда за таких девушек и за такие посты! А не за повальные «губки бантиком»! В последнее время мир перевернулся с ног на голову. Но это как раз тот случай, когда движение идёт в верном направлении! Умница! Успехов тебе в этом нелегком деле! Хороших дорог, лояльных инспекторов и поменьше хамства!

Исконно "мужская" профессия действительно требует недюжинной выдержки, силы, терпеливости и умения постоять за себя. Пожалуй, это и помогло Саше пройти путь до конца и наконец сесть за руль большого авто, чтобы отправиться в свой первый рейс.

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