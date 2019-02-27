7 правил ухода за кистями для макияжа

Если вы часто страдаете от закупоренных пор, воспалений и прочих несовершенств кожи, не спешите винить генетику — возможно, вы просто неправильно очищаете кисти для макияжа. BeautyHack вместе с топ-визажистами и косметологами составил список простых советов по уходу за этими инструментами.

Очищайте кисти для жидких текстур после каждого применения

Ни для кого не секрет, что кисти — это настоящий «рассадник» микробов, а наибольшую опасность представляют инструменты для жидких косметических средств (тонального крема, консилера, жидкого хайлайтера и так далее). Возьмите за правило очищать эти кисти после каждого применения, чтобы они не стали причиной появления акне. Остальные инструменты можно промывать раз в неделю.

Мойте спонжи для макияжа дезинфицирующим раствором

Грязные спонжи — пожалуй, самое идеальное место для размножения бактерий. Когда вы наносите тон, они попадают на лицо и вызывают воспаления и гнойные высыпания. Дерматокосметолог Виктория Гончарук советует тщательно мыть спонжи, регулярно их менять и обрабатывать дезинфицирующим средства не реже одного раза в неделю. Другие советы Виктории для обладательниц жирной кожи (и не только) ищите здесь.

Не злоупотребляйте экспресс-очищением кистей

Салфетки и спреи для быстрого очищения кистей — вещь полезная, но если вы не визажист, лучше промывать их шампунем. Визажист Тима Лео уверен — так и кисти прослужат дольше, и очищение будет более эффективным. В прочем, если вам нужно срочно помыть кисть (например, в путешествии) выбирайте салфетки из специального материала, который абсорбирует грязь и подходит для любого ворса. Отличный вариант — Express Makeup Brush Cleansing Wipes от Manly Pro.

Очищайте кисти аккуратно

Топ-визажист России и основательница косметического бренда Shik Beauty Наталья Шик советует мыть кисти для макияжа предельно аккуратно, чтобы вода не затекала в ферулу. Для этого ворс должен смотреть вниз, а струя воды — попадать исключительно на ворсинки. Любимые кисти Натальи ищите здесь.

Каждому ворсу — свой способ очищения

Идеальное средство для очищения кистей с натуральным ворсом — обычный шампунь для волос. Для инструментов из ворса козы рекомендуется использовать еще и кондиционер — щетинки станут мягкими, и срок службы кисти значительно увеличится. Для искусственного ворса подойдут и более агрессивные чистящие средства — например, мыло. Как правило, маслянистые косметические средства с них смыть сложнее, поэтому очищение должно быть более тщательным.

Используйте вспомогательные средства для очищения кистей

Можно использовать и собственную ладонь, но ребристая поверхность все же лучше и значительно быстрее очищает кисти от средств макияжа. Один из вариантов — силиконовое яйцо Brushegg с щетинками разных размеров. Просто нанесите на него каплю чистящего средства и круговыми движениями очистите влажную кисть. После этого обязательно прополощите ворс несколько раз и промокните лишнюю влагу салфеткой.

Сушите кисти в проветриваемом помещении

Очень важно не только правильно мыть кисти, но и корректно их сушить. Наталья Шик рекомендует делать это в проветриваемом помещении, а не в душной и влажной ванной комнате. Кисти при этом должны лежать под углом, чтобы жидкость не проникала в ферулу, а ворс — свисать над столом. Ни в коем случае нельзя пытаться ускорить процесс высыхания с помощью фена — он испортит ворс, и кисть станет непригодной для макияжа.