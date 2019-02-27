7 вредных привычек против красоты

Каждый человек хочет быть красивым, большинство людей прикладывают ежедневные усилия для достижения этой цели. Однако, есть вредные привычки, которые работают против нас, они мешают быть красивыми. Избавься от этих привычек, каждая из них — это преступление против красоты.

Загар

Загорелое тело выглядит сексуальным, но воздействие солнечного ультрафиолета — это фактор, разрушающий красоту. В лучшем случае увлечение загаром приведет к сморщенной морщинистой коже, в худшем — к раку кожи. Даже при условии использования хорошего солнцезащитного средства инсоляция в часы пиковой солнечной активности не будет безопасной.

Выдавливание прыщей

Прыщи и угри раздражают, от них хочется избавиться любой ценой. Но, выдавливая прыщи, ты открываешь путь бактериям, они проникнут под кожу и начнут там активно размножаться. Помимо подкожного заражения выдавливание прыщей приводит к образованию шрамов. Если тебя на самом деле беспокоят прыщи, то не пытайся решить вопрос самостоятельно, этим ты только сделаешь хуже, обратись к косметологу или дерматологу.

Умывание лица по утрам

Умывание лица при помощи очищающих средств необходимо по вечерам перед сном, умывание избавит кожу от загрязнений, создаст условия для регенерации клеток и восстановления уровня pH, а также для выработки коллагена. Если умывать кожу по утрам, то она будет лишаться естественного защитного слоя, уровень pH будет нарушен.

Отшелушивание

У кожи есть способность избавляться от мертвых клеток самостоятельно, процедуры отшелушивания должны быть редкими и мягкими, их задача — поддержать способность кожи к регенерации. Если отшелушивать кожу слишком долго и часто, то она будет лишаться своего естественного жирного слоя, станет сухой, начнет шелушиться. Глубокое очищение имеет большое значение, но оно не должно быть чрезмерным, после отшелушивания кожа не должна оставаться раздраженной, красной и пятнистой.

Резинки для волос

Резинка для волос может показаться спасением в жаркий день, но они вредят волосам. Резинки перетягивают волосы, при ежедневном использовании на месте резинки на волосах остаются заломы. Со временем волосы начинают перетираться и обрываться, поэтому при необходимости собрать волосы лучше воспользоваться мягкой повязкой или косынкой из ткани.

Грязные кисти для косметики

Грязная кисточка не только затрудняет нанесение косметических средств, но и распространяет по коже огромное количество бактерий.

Кисточки для косметики должны подвергаться ежедневному очищению — мытье под водой или обработка дезинфицирующими средствами.

Пренебрежение шеей

При нанесении средств для ухода или солнцезащитного крема большинство ограничивается лицом, игнорируя шею. Кожа на шее такая же тонкая и чувствительная, как на лице, она точно так же подвергается воздействию вредных элементов, точно так же страдает от солнца и стареет. Наносить средства нужно не только на лицо, но и на шею, область под челюстью и за ушами.