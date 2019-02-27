Девушка сделала ринопластику и пожалела

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«Мне стыдно выходить из дома»: история одной неудачной операции 

Рамблер 3 часа назад
Девушка-трансгендер из Австралии сделала пластическую операцию и на собственном примере показала, как это может привести к неисправимым ошибкам. Теперь она не может нормально дышать, а врачи разводят руками.
23-летняя Джолин Доусон сделала несколько операций, чтобы ее внешность была близка к идеалу. На протяжении многих лет она увеличила губы, ягодицы и грудь. Все — ради того, чтобы стать похожей на девушку.
В детстве ей очень нравились куклы Bratz и она всегда мечтала стать похожей на них. В итоге она решила, что ей чего-то не хватает. Поэтому она решила уменьшить свой нос. Девушка сделала ринопластику в январе 2019 года. Она нашла опытного хирурга в Тайланде, но потом оказалось, что он не такой профессионал, как она думала. За операцию она отдала 5 тыс. фунтов (450 тыс. рублей)
@jolene.dawson
В ходе операции хрящ в носу разрушился, и теперь она не может дышать. Девушка говорит, что у нее ухудшилась речь и сон — она боится, что может задохнуться. Джолин заявила, что не будет подавать в суд на врача, потому что считает, что это дело случая. Она планирует исправить свой нос еще раз, но уже у другого врача в Австралии.
Женский форум5
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