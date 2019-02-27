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Какой макияж делать, если вы носите очки 

Buro 24/7 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Визажисты делятся советами.

Близорукость или дальнозоркость — общие рекомендации

При близорукости носят минусовые диоптрии, которые значительно уменьшают глаза и область вокруг них. Если у вас дальнозоркость, очки будут визуально увеличивать глаза, делать их более круглыми.
«При близорукости важно использовать консилер со светоотражающими частицами. Тени необходимо совмещать и делать плавный переход от светлого к тёмному. Светлые тона визуально распахивают взгляд. Можно подвести слизистую нижнего века светлым карандашом. На нижнее веко лучше не наносить тёмные цвета. Можно подчеркнуть веко подводкой, начиная с одной трети глаза и выводя стрелку дальше к наружному уголку глаза, — советует Анна Шимкова, ведущий визажист Lancôme. — При дальнозоркости основная задача — скорректировать округлость глаз. Если вы предпочитаете наносить тени, то обязательно качественно их растушёвывайте, так как макияж будет подчёркнут очками. Выгодно будут смотреться яркий ресничный контур, подводка, растушёванная к наружному уголку глаза, а также подведённая слизистая. Не стоит рисовать толстые стрелки».

Тушь — не удлиняющая

Тушь с эффектом удлинения может привести к тому, что ресницы будут цепляться за стекла очков. «Выберите тушь, которая подчёркивает объём ресниц, но не удлиняет их. Прекрасным решением будет завивать ресницы керлером и окрашивать их тушью лишь около корней», — советует Юлия Антонюк, визажист сети студий «Маникюрофф».

Матовые тени — для тонких линз, перламутровые — для толстых

Если линзы очков не слишком толстые, то хорошим решением будет использование мерцающих теней. А если очки заметно увеличивают глаза, используйте наоборот матовые тени. «В смоки вместо тёмно-серых или чёрных теней попробуйте использовать цветные тени или золотистые. Например, красную дымку. Очки приглушают цвет, и яркие тона смотрятся как раз кстати», — говорит Юлия Антонюк.

Консилер или bb-крем под глаза — обязательно

«Очки привлекают внимание к области вокруг глаз, поэтому кожа здесь должна быть максимально увлажнённой, без явных морщин и тёмных кругов», — говорит Анна Батанова, визажист Krygina Studio.
«Под глаза обязательно наносите консилер или другое маскирующее средство. Синяки под очками видны ещё сильнее, и у вас всегда будет уставший вид», —предупреждает Катя Калинина.

Стойкие текстуры — желательно

«Кожа под очками потеет, поэтому важно использовать базу под тени, влаго— или водостойкую тушь», — рекомендует Катя Калинина, топ-стилист салона красоты Nikolskaya Club.
«Важно найти устойчивую тональную основу, чтобы в области переносицы не стирался тон. Я рекомендую матирующую — удобный и практичный вариант», — советует Александр Беня, руководитель проекта Flyteam (команда визажистов Sephora).

Макияж бровей также важен

«Даже если очки могут спрятать брови, то всё равно важно их корректировать для обрамления взгляда и законченного образа. Используйте прозрачный или красящий гель для бровей, который придаст объём и форму укладки на весь день. Если брови не нуждаются в объёме, то расчешите их и затемните карандашом или тенями», — советует Юлия Антонюк.

Стрелки под цвет и форму оправы

Макияж глаз должен быть не размытым, а чётким и графичным. Важно, чтобы глаза выглядели выразительными. «Если у очков яркая верхняя оправа (или темная), то стрелки должны примерно повторять эту линию. Например, если линия оправы идёт от носа к вискам сильно вверх, то линия стрелки на веке не должна быть ровной, а также начинаться от середины верхнего века и увеличиваться к внешнему краю», — объясняет Катя Калинина.
«Можно выбрать оттенок подводки, схожий с цветом ободка очков. К примеру, это могут быть глубокие бордовые или тёмно-синие тона. Если подводка для глаз — не ваш вариант, то попробуйте аккуратно провести тонкий контур по верхней линии ресниц. Так вы сможете сделать акцент на глаза, и они будут выглядеть ярче», — говорит Юлия Антонюк.
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