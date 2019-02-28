Плюсы и минусы лазерной эпиляции

Прежде чем решиться на дорогостоящую процедуру, стоит учесть все факторы. WomanHit.ru рассказывает, кому она подойдет и каких результатов ждать

Волна популярности процедуры по удалению нежелательных волос с помощью лазера захлестнула социальные сети. Салоны то и дело предлагают единичные и комплексные сеансы лазерной эпиляции — суммы сильно разнятся. Боитесь боли и воздействия лазера? Мы расскажем о всех нюансах лазерной эпиляции, чтобы вы могли понять, хотите ли пройти курс или нет.

Противопоказания к проведению процедуры Инфекционные заболевания кожи, в том числе герпес в стадии обострения

Онкологические заболевания

Заболевания вен и сосудов, в том числе варикоз и тромбофлебит

Беременность и лактация первые 3 месяца

Эпилепсия, волчанка, порфирия

Повышенная температура

Нарушение свертываемости крови и прием препаратов, снижающих ее

Аллергия на солнечный свет — фотодерматоз и прием препаратов, повышающих чувствительность к свету

Наличие кардиостимулятора или кохлеарного импланта

С осторожностью: родинки, пигментные пятна, рубцы и любые повреждения кожи; прием гормональных препаратов и менструации.

Какие бывают лазеры

Всего существует два типа лазеров, подходящих для эпиляции — александритовый и диодный. По скорости воздействия они практически одинаковы, только диодный лазер имеет более широкий спектр воздействия — им можно делать эпиляцию на темной коже с темными волосами, а на александритовом — нет. Александритовый лазер работает только на светлой коже с темными волосами. Мы советуем диодный лазер — процедуры на нем стоят дешевле, они менее болезненные и быстрее проходят.

На аппарате есть специальная «ледяная» насадка — она охлаждает кожу во момент вспышки. Будет чувство, что в глубоких слоях кожи горячо, а на поверхности, наоборот холодно. Насадка снимает раздражение кожи за счет оттока крови от ее поверхности вглубь. Во время процедуры покажется, будто через волоски проходит небольшой разряд тока — будет слегка больно. Если болит сильно, обязательно сообщите об этом мастеру — он уменьшит мощность аппарата.

Этапы удаления волоса и длительность процедур

За 1—2 дня до процедуры вам нужно удалить волосы бритвой с обрабатываемого участка кожи. Запрещено пользоваться электрической бритвой, воском, пинцетом и делать шугаринг. Во время проведения лазерной эпиляции диодным лазером мастер очистит кожу спиртовым раствором, нанесет на нее гель и только потом начнет включать вспышки. Процедура на александритовом лазере проводится на сухую, после обработки антисептиком. Длительность процедуры на небольших зонах вроде подмышечных впадин или верхней губы — не более 5 минут, на ногах и бикини — 15—20 минут. На вторую процедуру вы придете через 3 недели, на третью — через 1 месяц, на четвертую — через 1,5 месяца и так далее, пока не удалите все волосы. Обычно требуется 5—8 процедур, чтобы убрать волосы. По окончании курса раз в полгода-год вам нужно будет приходить на лазер для поддержания результата.

Меры предосторожности

Запрещено ходить в баню, сауну, купаться в горячей ванной и бассейне за 3 дня до и после процедуры

Запрещено делать эпиляцию электрической бритвой, пинцетом, ходить на шугаринг, фотоэпиляцию в течение всего курса лазерной эпиляции. Пользоваться бритвой можно без ограничений.

Если вы начали принимать препарат, предупредите об этом мастера

На сеанс нужно приходить с чистой кожей — нельзя наносить крем или масло, скрабировать кожу за неделю до и после процедуры

Подводя итоги, скажем, что мы уверены — каждой девушке стоит сделать лазерную эпиляцию, если у нее нет противопоказаний и позволяют финансовые возможности. Это значительно упростит вашу жизнь и подарит кожу вечную гладкость при условии прохождения полного курса и поддерживающих сеансов.