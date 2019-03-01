5 причесок, которые на самом деле не нравятся мужчинам

Хотя мужчины порой даже не замечают очередную смену вашего имиджа, они все же неравнодушны к тому, как выглядят ваши волосы. Редакция WMJ.ru пообщалась с представителями сильного пола и подготовила для подборку причесок, которые наверняка не понравятся вашему мужчине. Подробности — в нашем материале!

Пикси

WMJ.RU

Начнем, пожалуй, с самой ненавистной для мужчин прически — пикси. Не так давно она была одним из самых горячих трендов и ее можно было увидеть везде, начиная с красных ковровых дорожек и заканчивая подиумами мировых Недель моды. Парни же к коротким волосам относятся неоднозначно, все-таки девушка с мужской стрижкой нравится далеко не всем. Тем более мужчины просто обожают перебирать пальцами локоны, а в случае с пикси они такого удовольствия лишены. Кроме того, короткая стрижка мало кому идет — не каждая с ней будет выглядеть, как утонченная англичанка Эмма Уотсон

Высокие хвосты

WMJ.RU

Казалось бы, что может быть плохого в обычном высоком хвосте? А вот что: выглядит такая прическа несколько агрессивно, а еще ассоциируется либо с не самыми чистыми волосами, либо с типичной укладкой для домашней уборки. Ни то ни другое парней, естественно, не возбуждает. Кроме того, высокий хвост будет выглядеть аккуратно, только если ты потратишь на укладку немало времени и стайлинговых средств. Во всех остальных случаях петухи или полураспавшийся высокий хвост вряд ли украсят хоть кого-нибудь.

Афрокудри

WMJ.RU

Мужчины ничего не имеют против вьющихся волос, но все-таки кудри в стиле 90-х или и вовсе афро они не понимают. Слишком пушистые волосы и трендовая укладка в стиле афро кажутся парням неаккуратными. Помимо этого, чтобы сделать пушистые кудри, придется использовать очень много стайлинга, отчего твои волосы станут жесткими и неприятными на ощупь. Едва ли парню понравится перебирать их пальцами.

Полусобранные волосы

WMJ.RU

С «мальвинками» дела обстоят так же, как и с высокими хвостами. У парней полусобранные волосы едва ли ассоциируются с прической для выхода в свет, скорее это удобная укладка для домашней уборки или готовки. Если ты не Рози Хантингтон-Уайтли и у тебя нет армии стилистов, то аккуратная полусобранная укладка не получится. Твоего бойфренда точно не вдохновят простые пучки на затылке в сочетании с запутанными распущенными волосами, ведь выглядит такая укладка неряшливо и незавершенно.

Наращенные волосы

WMJ.RU

Парни обожают длинные и густые волосы, но при этом просто терпеть не могут, когда они наращенные. Только представь: твой бойфренд нежно перебирает волосы и пальцами чувствует капсулы или ленты, на которые прикреплены искусственные локоны. Лучше пусть будет короткое, но свое каре, чем шевелюра до пояса, прикрепленная к натуральным волосам.