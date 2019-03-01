Как стать красоткой за 7 часов

Поход в салон красоты может себе позволить далеко не каждая девушка. Большинство ограничиваются простыми парикмахерскими или вовсе не следят за своей внешностью… Именно о таком случае и пойдет речь в данной статье.

Вы будете шокированы преображением этой женщины!

Героиня обзора — женщина по имени Холли — много лет работала в охране, все свое время посвящала службе, не следила за внешностью и даже не задумывалась о том, что может выглядеть красиво. Но стилисты Джереми Хартфилд (Jeremy Hartfield) и Пестелла Сара (Sarah Pestella) доказали ей обратное!

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Когда Холли пришла в салон красоты Avantgarde (город Дестин, штат Флорида), она выглядела примерно так, как на фото выше. Женщина призналась стилистам, что уже много лет не посещала подобные заведения и даже не стригла волосы.

Она попросила специалистов помочь изменить ее имидж, ведь уже скоро ей предстоит подготовка к свадьбе.

Перед стилистами стояла непростая задача, но они с интересом согласились ее выполнить. С 7 вечера и до 2 (!) часов ночи Джереми и Сара стригли и красили будущую новобрачную, делали ей укладку и макияж. Результат работы удивил даже их самих — в конце сеанса перед ними предстал совершенно другой человек!

Женщине обрезали волосы, оставив длину чуть выше плеч. Сама она не возражала против таких перемен. По словам Холли, на длинных волосах всегда настаивал ее отец, так как считал, что все добропорядочные женщины обязательно должны носить косы.

После стрижки наступило время окрашивания. Благодаря усилиям стилиста Холли превратилась из шатенки в блондинку. И, стоит отметить, этот цвет сделал ее моложе как минимум на несколько лет!

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После этого Холли сделали по-настоящему королевский макияж и скрыли все недостатки лица. На этом этапе женщина уже едва узнавала себя в зеркале!

В завершении вечера стилисты подобрали для женщины роскошный наряд. Только посмотрите, как этот костюм подчеркивает ее фигуру!

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Но это еще не все — после всех этих волшебных перемен добросердечные хозяева салона предложили новоиспеченной красотке на протяжении года бесплатно посещать их заведение для поддержания образа. Стоит ли говорить о том, что Холли невероятно счастлива и очень довольна тем, как она сейчас выглядит.