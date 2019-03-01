Где находятся ямки Венеры, и почему они — признак страсти

Римская Венера (она же греческая Афродита) была богиней красоты и любви. Наверно поэтому она оставила свое имя не только интимным заболеваниям, но и различным стандартам привлекательности. В данном случае речь идет о ямках Венеры.

Так называют симметричные углубления на ягодицах. Они образуются связкой между задней верхней подвздошной костью и кожей. Наличие ямок является генетической особенностью.

Ямки Венеры считались признаком идеального женского тела в античности. Одно из прозвищ Венеры — Каллипига (то есть с краивыми ягодицами) — говорит об этом. Так же называется и мраморная статуя Венеры, которая находится в Национальном музее Неаполя. Позже уже художники писали своих красавиц именно с такой особенностью.

Некоторые ценители женской красоты утверждают, что обладетельницы ямок Венеры более темпераментны и легче получают наслаждение в постели. По мнению медиков, такая особенность говорит о хорошем кровообращении и гармоничном развитии мышц.

В прошлом врачи изучали ямки Венеры у беременных женщин, чтобы спрогнозировать течение родов. Они помогали определить

размер и форму тазовых костей.