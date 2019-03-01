10 советов, как похудеть за 10 дней

Похудение — это целая наука, но вокруг нее вьется множество ненаучных мифов. Из-за обилия информации людям кажется, что похудеть — это очень трудно. На самом деле похудеть можно всего за десять дней, для этого не нужно голодать и проводить дни напролет в спортивном зале.

Эти десять простых рекомендаций помогут каждому избавиться от лишнего веса всего за десять дней.

Ешь здоровую пищу

Звучит очень просто, но это работает. Если заменить обработанные продукты с большим количеством химических добавок на органическую еду, добавить в рацион больше овощей и фруктов, то тело начнет худеть.

Фрукты и овощи содержат мало калорий, поэтому они помогают избавляться от лишнего веса.

Ограничь сахара и крахмалистую еду

В сладкой и крахмалистой пище содержится очень много калорий, но это не первая причина для ограничения в их потреблении. Обильное употребление сахаров и крахмалов стимулирует повышенную выработку инсулина, нарушения в синтезе инсулина приводят не только к лишнему весу, но и к неизлечимым заболеваниям.

Чисти зубы после ужина

Этот прием относится к психологическим, попробуй чистить зубы не перед сном, а после ужина, и ты увидишь, что произойдет. Если ты почистишь зубы сразу же после ужина, то тяга к еде в ночное время станет ниже. Именно поздние переедания становятся причиной, по которой люди не могут похудеть.

Принимай здоровую пищу на завтрак

Если ты каждый день завтракаешь, то это очень хорошо, но, если завтрак будет состоять из здоровых продуктов — будет еще лучше. Завтрак должен зарядить энергией до обеда и запустить метаболизм на сжигание жира, а также стабилизировать уровень сахара в крови. Выпечка и сладости — это плохой выбор для завтрака, отдай предпочтение овсянке, йогурту, яйцам и другим полезным продуктам.

Пей кофе по утрам

Сопровождай свой завтрак чашкой кофе, если не любишь кофе, то пей хотя бы крепкий черный чай. Кофе — это не только натуральный энергетический напиток, это средство для ускорения метаболизма и природное мочегонное средство. Чашка кофе каждое утро поможет телу быстрее сжигать жиры и избавляться от лишней жидкости.

Откажись от белой муки

Все изделия из белой муки имеют высокий гликемический индекс, для похудения и сохранения здоровья следует заменить белую муку на серую. Хлеб, выпечка и макароны из цельнозерновой муки являются здоровыми продуктами, ты можешь есть их каждый день, но не забывай про калорийность мучных изделий.

Избегай жидких калорий

Кофе — это прекрасная жидкость, как и чай без сахара, в них нет калорий, но не все напитки обладают таким свойством. Фруктовые соки, лимонады, коктейли, алкогольные напитки — это то, чего тебе придется избегать, чтобы похудеть за десять дней. Хорошо, если привычка избегать сладких калорий останется с тобой после того, как цель будет достигнута.

Бери фрукты на работу

Для того, чтобы на работе не жевать чипсы и сладости, бери с собой фрукты. Фрукты от природы обладают сладким вкусом, содержащиеся в них природные сахара действуют не так, как рафинированный сахар. Фрукты наполняют энергией и помогают худеть, это единственные сладости, которые не приводят к лишнему весу.

Используй протеиновый коктейль

Фрукты принесут сытость, но если этой сытости для тебя недостаточно, то дополни перекус протеиновым коктейлем. Разводи протеиновый коктейль не молоком, а водой, тогда в нем будет меньше калорий. Подходи к выбору коктейля основательно, в нем должно быть мало углеводов и много белка.

Выходи на прогулки

Получасовая прогулка не менее пяти раз в неделю — это средство для быстрого похудения, результаты станут заметными уже через неделю. Физическая активность — это потраченные калории и быстрый метаболизм.