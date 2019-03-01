Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

3 месяца до лета: как избавиться от целлюлита 

Harper’s Bazaar 6 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сегодня официально наступила весна — это значит, что пора браться за дело, точнее за тело. Подготовка к летнему сезону не терпит отлагательств, поэтому советуем начать борьбу за идеальные пропорции в ближайшее время. Казалось бы, все просто: регулярные занятия спортом, правильный режим, чистое питание — и результат не заставит себя ждать. Но иногда даже эти условия не помогают справиться с признаками ненавистного целлюлита. К счастью, в 21 веке придумано множество способов избавиться от него или хотя бы минимизировать видимость «апельсиновой корки». Один из них — аппаратная процедура «эрслик», о достоинствах которой мы спросили у экспертов студии Progracе.
Что такое «эрслик»?
Секрет методики «эрслик» состоит в том, что она основана на принципе ротационной термокомпрессии. Это значит, что тело стимулируется многочисленными роликами, которые по интенсивности не уступают работе пяти массажистов. Три одновременных действия: прогрев, вибрация и строго выверенное давление — стимулируют ускоренное избавление от целлюлита и уменьшение объемов.
Это больно?
Нет, это совсем не больно. Даже приятно. Во время сеанса есть шанс задремать. Также смело берите с собой почитать книжку или просто настраивайтесь на релакс. В отличие, например, от ручного антицеллюлитного массажа или LPG, «эрслик» не оставляет на теле синяков. Процедура выполняется не на голую кожу, а по специальному индивидуальному костюму, так что неприятные ощущения сведены к минимуму.
Сколько нужно сделать процедур, чтобы увидеть эффект?
Количество процедур определяется специалистом в зависимости от состояния кожи и стадии целлюлита (кстати, «эрслик» работает даже с самыми запущенными случаями). Минимальный курс — 10 процедур, он гарантирует результат, если вы, конечно, не пойдете в булочную сразу после процедуры. Идеально сочетать сеансы с физическими нагрузками: они способствуют восстановлению мышц после интенсивных тренировок. Наглядно оценить результаты курса «эрслик» можно здесь.
Harper’s Bazaar: последние новости
Наталья Османн, Самира Мустафаева, Ксения Сухинова и Дарья Чаруша во вдохновляющем проекте Intimissimi Модные провалы на красной дорожке церемонии «Оскар-2019» 8 классических вещей, которые останутся в тренде в 2019 году
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ямки Венеры: признак идеального женского тела15
Почему дети такие неблагодарные
Куда опасно добавлять чеснок7
Стареть изящно: как не бояться своего возраста
Почему вы подсознательно избегаете отношений
Видео
Потап впервые подтвердил роман с Настей Каменских
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Исхудавшая Пугачева напугала своим видом
Звёзды Шоу-бизнес
Врач рассказал, что Пугачева сделала с зубами
Звёзды
Куда опасно добавлять чеснок
Еда
Наталья Лагода: что случилось со звездой 90-х
Звёзды
Сакральные места советских женщин
Красота
Священник призвал женщин не оголяться перед врачами
Здоровье
Лорак была на грани жизни и смерти
Звёзды
«Деревенские» привычки, которые портят ваш стиль
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение