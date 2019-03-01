3 месяца до лета: как избавиться от целлюлита

Сегодня официально наступила весна — это значит, что пора браться за дело, точнее за тело. Подготовка к летнему сезону не терпит отлагательств, поэтому советуем начать борьбу за идеальные пропорции в ближайшее время. Казалось бы, все просто: регулярные занятия спортом, правильный режим, чистое питание — и результат не заставит себя ждать. Но иногда даже эти условия не помогают справиться с признаками ненавистного целлюлита. К счастью, в 21 веке придумано множество способов избавиться от него или хотя бы минимизировать видимость «апельсиновой корки». Один из них — аппаратная процедура «эрслик», о достоинствах которой мы спросили у экспертов студии Progracе.

Что такое «эрслик»?

Секрет методики «эрслик» состоит в том, что она основана на принципе ротационной термокомпрессии. Это значит, что тело стимулируется многочисленными роликами, которые по интенсивности не уступают работе пяти массажистов. Три одновременных действия: прогрев, вибрация и строго выверенное давление — стимулируют ускоренное избавление от целлюлита и уменьшение объемов.

Это больно?

Нет, это совсем не больно. Даже приятно. Во время сеанса есть шанс задремать. Также смело берите с собой почитать книжку или просто настраивайтесь на релакс. В отличие, например, от ручного антицеллюлитного массажа или LPG, «эрслик» не оставляет на теле синяков. Процедура выполняется не на голую кожу, а по специальному индивидуальному костюму, так что неприятные ощущения сведены к минимуму.

Сколько нужно сделать процедур, чтобы увидеть эффект?

Количество процедур определяется специалистом в зависимости от состояния кожи и стадии целлюлита (кстати, «эрслик» работает даже с самыми запущенными случаями). Минимальный курс — 10 процедур, он гарантирует результат, если вы, конечно, не пойдете в булочную сразу после процедуры. Идеально сочетать сеансы с физическими нагрузками: они способствуют восстановлению мышц после интенсивных тренировок. Наглядно оценить результаты курса «эрслик» можно здесь.