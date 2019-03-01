Стареть изящно: как не бояться своего возраста

Со старением можно бороться, а можно смириться, результат один — никто не уйдет на пенсию с тем же лицом, с которым окончил школу. Война со временем отнимет много сил и ударит по самооценке, поэтому куда продуктивней научиться адекватно воспринимать свой возраст. Расскажем о привычках, которыми стоит обзавестись уже сейчас, если хочешь стареть красиво.

Использовать антивозрастные кремы для профилактики

Принять свой возраст — не значит перестать ухаживать за собой. Наоборот, чем раньше ты начнешь это делать, тем меньше усилий придется приложить после 30-40 лет. Начни с антивозрастных кремов, большинство из них подходят для девушек с 25 лет. Морщины проще предотвращать, чем исправлять. Всю жизнь выглядеть на 20 не получится, но с хорошим регулярным уходом возрастные изменения будут менее резкими, и ты существенно сэкономишь на филлерах и аппаратной косметологии. Важно не просто хорошо выглядеть, но и оставаться естественной. Еще одно важное правило для молодости кожи — не выходить из дома без солнцезащиты. Используй крем с SPF в любое время года.

Осознавать, что ты ешь

Не все могут и хотят жестко придерживаться правильного питания, но тебе стоит разумно подходить к выбору продуктов. Относиться к еде как к топливу, а не способу скоротать время или поднять настроение. Прислушиваться к своему телу и чувствовать, как оно реагирует на твой рацион: какие блюда дают тебе легкость и энергию, а какие — только чувство тяжести и вины.

Чаще ходить без бюстгальтера

Это одна из хороших привычек, которая сохранит молодость твоей груди. Выбирай мягкие бра без косточек и вообще отказывайся от этой детали гардероба, когда есть такая возможность. С медицинской точки зрения от бюстгальтера нет никакой пользы, напротив — он провоцирует провисание груди.

Заниматься йогой

Растяжка и укрепление мышц помогут сохранить подвижность суставов и гибкость, которая ухудшается с годами. К тому же йога — хорошая духовная практика, полезная для физического и психического здоровья.

Учиться у своей мамы

Хочешь понять, как будешь выглядеть через 20-40 лет, — посмотри на маму и бабушку. У вас наверняка есть много генетических сходств. Не факт, что их образ — эталон для тебя. Но ты можешь увидеть знаки, которые помогут тебе вовремя предотвратить какое-нибудь заболевание или обратить внимание на проблемные зоны.

Регулярно посещать врача

Твое тело постоянно меняется, и в твоих силах контролировать все, что с ним происходит. Обращай внимание на подозрительные родинки, нарушение менструального цикла, общее недомогание. Найди своего врача и выстраивай с ним комфортные отношения. Специалисту, который наблюдает тебя годами, будет гораздо проще заметить, если что-то пошло не так.

Всегда быть открытой к новому и учиться

Возраст часто влияет на наш характер раньше, чем на внешность: мы замыкаемся, негативней воспринимаем перемены, с неохотой выбираемся из зоны комфорта. Сохраняй свой ум открытым для разного опыта, развивайся, делай то, что тебя пугает. Стремись к тому, чтобы оставаться легким, впечатлительным, жадным к жизни человеком — это молодит лучше кремов и косметических процедур.

Следить за стилем

Мы с первого взгляда можем определить, что человек выглядит молодо: не по отсутствию морщин или седины, а по тому, насколько современно он одет. Неактуальная укладка, безвкусная или плохо сидящая на фигуре одежда, неправильный макияж добавят десяток лет даже юной девушке. Чтобы быть стильной, необязательно регулярно обновлять весь гардероб и тратить много денег, достаточно научиться грамотно пользоваться тем, что уже имеешь.

Практиковать любовь к себе

У тебя одна жизнь, одно тело и один набор ДНК, поэтому учись принимать и любить себя в любом возрасте и состоянии. Пойми, что такое настоящая забота о себе и чем она отличается от нарциссизма и лени. Цени собственную индивидуальность и укрепляй уверенность — это самая важная часть работы над собой, без которой все остальное будет напрасным.