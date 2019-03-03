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Как работает угольная маска 

Fiteria 5 часов назад
Фото: Fiteria
Черная угольная маска стала такой популярной не только благодаря своему необычному внешнему виду. Это эффективно средство для очищения кожи, маска с угольным фильтром избавляет от загрязнений не только поверхность, но и глубокие слои. Очищение пор избавляет от угрей, избавление от токсинов делает кожу сияющей.
При отравлении, то есть интоксикации организма мы принимаем активированный уголь внутрь, чтобы тот втянул в себя, связал и вывел токсины. Древесный уголь в маске работает подобным отзывом, вытягивает токсины из кожи. Черная угольная маска для лица будет работать в нескольких направлениях, качественный продукт будет органическим, в его составе не найдется агрессивных химикатов, только древесный уголь и связывающие компоненты.

Сужение пор

Расширенные поры забиваются загрязнениями из воздуха, отмершими клетками кожи, потом и кожным жиром, в результате портится цвет лица, появляются болезненные угри. К тому же расширенные поры сами по себе некрасиво выглядят. Любая черная угольная маска будет не только очищать поры от загрязнений, но и закрывать их, препятствуя попаданию новой грязи.

Балансирующий эффект для жирной кожи

Активированный уголь в составе средства избавляет не только от загрязнений, но и от чрезмерного количества кожного жира. При жирной коже после нанесения и высыхания на угольной маске-пленке образуются пятна в Т-зоне, это и есть лишнее кожное сало.
По этой причине обладателям сухой кожи не рекомендуется делать маску чаще, чем раз в неделю.

Лечение акне

Простая угольная маска в домашних условиях станет важным компонентом терапии против акне. При акне обычно кожа склонна к жирности, на ней появляются не только угри, но и жирный блеск, черные точки. Черная угольная маска от черных точек и жирности выполнит свою очищающую функцию, и проявления акне станут менее выраженными.

Избавление от раздражений

Раздражения на коже появляются из-за накопленных внутри токсинов, воздействия пыль и прочих загрязнений снаружи. При дискомфорте и зуде на коже тоже поможет угольная маска, отзывы дерматологов указывают на универсальность продукта для любого типа кожи.

Лечебные свойства

Чистая кожа без токсинов отличается хорошей регенерацией, на ней быстро заживают порезы, укусы насекомых и прочие мелкие повреждения. Помимо токсинов угольная очищающая маска будет избавлять кожу от аллергенов-раздражителей, это важно для обладателей чувствительной кожи.

Как пользоваться черной маской?

Черная угольная маска наносится как обыкновенная маска-пленка и снимается после полного высыхания. При жирной коже использовать средство можно дважды в неделю, при сухой коже — не чаще одного раза в неделю. Для усиления очищающего эффекта перед нанесением маски можно воспользоваться скрабом или отпарить кожу лица.
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