На что жалуются девушки с пышным бюстом

Внушительный бюст выглядит эффектно, поэтому многие девушки мечтают обзавестись большое грудью и отправляются к пластическому хирургу. А вот те, кому объёмный бюст подарила природа, нередко жалуются на проблемы. Так, пышная грудь провоцирует проблемы со спиной. Чем она больше, тем сильнее она тянет женщину вперёд и вниз, из-за чего мышцы спины и позвоночник постоянно находятся в напряжении. Это приводит к искривлению позвоночника и повышению риска возникновения остеохондроза, изменению походки и даже появлению заболеваний сердца и лёгких.