5 корейских средств к 8 марта

8 марта — самый подходящий день, чтобы сказать своим любимым женщинам — маме, бабушкам, подругам — как сильно ты их любишь. Это также прекрасная возможность преподнести оригинальные и практичные подарки, чтобы заставить их лишний раз улыбнуться. Heroine сделал подборку интересной корейской косметики, которая точно не будет лишней.

1. Крем для лица Missha

Антивозрастной крем для лица от Missha представляет собой коктейль из омолаживающих растительных компонентов, которые обеспечивают интенсивное питание, увлажнение и обновление для увядающей кожи. Так, женьшень насыщает влагой, ускоряет клеточный обмен и увеличивает выработку коллагена и эластина, отвечающих за упругость кожи. Экзотическое растение ремания помогает улучшить цвет лица, снимая следы усталости и насыщая витаминами, а экстракт лотоса очищает и сужает поры, осветляет веснушки, пигментные и застойные пятна.

2. Сыворотка-праймер Blithe

Это средство двойного действия вобрало в себя лучшие качества увлажняющей сыворотки и матирующего праймера. Оно подготавливает кожу к нанесению макияжа, выравнивая ее структуру и улучшая цвет лица, и одновременно лечит за счет усиленного воздействия омолаживающих компонентов. Комплекс керамидов защищает кожу от воздействия свободных радикалов, увлажняет и запускает процессы обновления, ниацинамид, экстракты женьшеня и бусенника убирают пигментацию и подтягивают кожу. Легкая формула быстро впитывается в кожу, мгновенно уменьшает покраснения, устраняет блеск и придает коже более ровный и ухоженный вид.

3. Регулярная маска A'PIEU

По консистенции и аромату эта маска напоминает нежное фисташковое мороженое, быстро тающее на твоей коже. Она обладает легким охлаждающим эффектом, укрепляет и питает, глубоко очищает поры и кожу от ороговевших клеток. Отлично подходит для обезвоженной и раздраженной кожи. Комплекс натуральных растительных экстрактов смягчает и увлажняет кожу, сок алоэ вера выводит токсины и насыщает кислородом, а зеленая глина снимает воспаления и стимулирует процесс обновления клеток. При регулярном использовании маски кожа становится чистой, гладкой и эластичной, текстура выравнивается, исчезают пигментные пятна и воспаления.

4. Затирка для пор Tony Moly

Идеальное средство для тех, кто всю жизнь борется с жирной кожей, расширенными порами и элементами постакне. Затирка способна эффективно выровнять рельеф и тон кожи, убрать жирный блеск, сделать мелкие морщины и воспаления менее видимыми. Благодаря входящим в ее состав растительным экстрактам и мелкой пудре, снижается выработка кожного сала, уходят воспаления, а кожа остается матовой надолго. Обладает плотной, но нежной консистенцией и приятным ароматом цитрусовой карамели, не скатывается, не забивается в поры и не подчеркивает шелушения. Ее можно наносить на кожу как самостоятельное средство или в качестве стойкой маскирующей базы под макияж.

5. Тинт для губ The Saem

Ароматный ухаживающий тинт обладает стойкой формулой на водной основе и легкой, нежирной текстурой. Быстро впитывается в кожу, наполняя насыщенными оттенками, и не ощущается на губах. В его состав входят натуральные компоненты, помогающие восстановить обезвоженную кожу губ, сделать ее более мягкой и упругой. Экстракт меда и гиалуроновая кислота смягчают кожу, насыщают влагой и питательными веществами, а гидролизованный коллаген разглаживает и запускает процессы регенерации. Тинты выпускаются в 5 сочных оттенках и ароматах: спелая вишня, сочное яблоко, экзотический красный манго, сладкая хурма и аппетитный арбуз.

А какой корейской косметикой пользуетесь вы?