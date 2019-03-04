Удалять или оставлять: что думают мужчины о комках Биша

В последнее время худоба укрепляет свои позиции в моде. И это касается не только фигуры. Несмотря на популярность бодипозитива, на страницах журналов мы все чаще видим одну и ту же картину: острые скулы, пухлые губы и маленький нос. Некоторые девушки в погоне за модой избавляются от пухлых щек. И вот, почему.

Что это такое

Комки Биша — жировые скопления в области щек. Они нужны нам для того, чтобы в младенчестве мы могли сосать молоко. Они были названы в честь анатома Мари Франсуа Ксавье Биша, который их открыл. Многие девушки удаляют их, чтобы сделать черты лица тоньше и аккуратнее. С помощью операции щеки убираются и превращаются в скулы.

Врачи до сих пор ведут дискуссии по поводу того, нужно ли их удалять. Одни говорят, что такая процедура может значительно скорректировать лицо и сделать его эстетически красивым, другие считают, что это может быть опасно, потому что с возрастом у молодых девушек появятся впадины на щеках.

Как проходит операция

Косметологи и хирурги утверждают, что операция по удалению комков Биша простая и безопасная. Всего процедура занимает 30-60 минут и проводится через разрез в области рта. Оставаться в стационаре не надо, можно уехать через два часа. Некоторые врачи уверяют, что спустя несколько дней черты лица полностью изменятся — они станут тоньше и аккуратнее.

Что думают мужчины

Мнения мужчин, как и хирургов, разделяются по этому поводу. Одни считают, что удаление комков Биша помогает девушкам выглядеть лучше, стройнее и привлекательнее. Некоторые знаменитые мужчины сами прибегали к такой операции. К тому же, такая операция не нуждается в повторных процедурах. Она не доставляет сильного дискомфорта и не влияет на жевательные функции. С возрастом комки Биша теряют свою функцию и превращаются в рудимент.

Другие говорят, что нет необходимости ложиться под нож ради того, чтобы убрать щеки. Существует много разных процедур, которые могут заменить хирургическое вмешательство. Например, фейсбилдинг или простое похудение. Более того, эта операция — всего лишь дань моде, которая пройдет через несколько лет, а последствия будут необратимы. С возрастом щеки девушек начинают впадать, а отсутствие комков Биша старит их еще на несколько лет и делает вид уставшим и болезненным.