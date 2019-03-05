История глухонемых моделей-близняшек тронула Сеть

Глухонемые люди обычно пробуждают в душе жалость и сострадание. Но эти жизнерадостные сестрички вызывают только улыбку и позитивные эмоции. Красивые, уверенные в себе и веселые, они не могут выразить свои чувства словами, но обращаются сердцем к тем, кто опустил руки и разочаровался в себе.

Как девушкам, лишенными возможности говорить и слышать, удается всегда быть на позитивной волне, узнайте из нашего материала.

Близняшки Гермон и Герода Берхане (Hermon and Heroda Berhane) стали глухонемыми в 7-летнем возрасте.

36-летние сестры в 2015 году начали вести блог «Being_Her», главная цель которого — показать, насколько важно любить себя.

Семья девушек вынуждена была сбежать из разрушенной Гражданской войной Эритреи (Восточная Африка) в 1980-х годах.

Модели вдохновляют людей, неуверенных в себе из-за инвалидности и насмешек окружающих, а также тех, кто победил рак и всех, кому не хватает уверенности в себе.

Они делятся со всеми собственной историей и пишут открытые признания в любви самим себе.

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Гермон и Герода разговаривают на языке жестов, но, несмотря на это, работают актрисами и моделями. Свою немоту они считают особенностью, делающей их неповторимыми.

В своем блоге близняшки говорят о моде, стиле жизни, о том, что важно принимать и любить себя таким, какой ты есть.

Мир моды — не самая толерантная среда, поэтому девушки пишут и о том, как непросто им приходится каждый день.

Красавицы хотят вдохновить людей, чтобы те поверили в себя. В мире очень много ошибочных представлений об инвалидах, и мало кто обращает внимание на их таланты и способности.

«Быть глухонемым — трудно, но быть напуганным — настоящая преграда на пути к цели. Нам нравится быть не такими, как все, и рушить барьеры, чтобы показать культурные различия», — говорят сестры.

Девушки хорошо помнят звуки колокольчиков и пение птиц до того, как они оглохли. Но, к сожалению, они помнят и взрывы, выстрелы и крики во время гражданской войны в Эритрее. Сестричек часто прятали в ванной комнате, в подвале, у соседей, чтобы защитить от бомбежек и обстрелов.

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Причина, по которой Гермон и Герода лишились слуха и дара речи, неизвестна. Родители возили девочек к врачам в разных странах мира, но никто из них не смог им помочь.

Сначала малышкам было непросто понять, что случилось, но со временем они изучили язык жестов и научились любить мир и себя.

Сестры говорят, что воспринимают окружающую среду с помощью других чувств: вкуса, осязания, обоняния. Эти восприятия у них гораздо острее, чем у обычных людей.

Близняшки вместе с родителями объехали несколько стран. Они жили в США, а потом переехали в Великобританию. Мама пыталась сделать все возможное, чтобы вылечить глухоту любимых дочерей, но эти попытки не принесли результата.

«Наша индивидуальность очень важна для нас. Не будь мы глухонемыми — мы не стали бы теми, кем являемся сейчас. Мы гордимся собой, и наша глухота — часть этого»,

— говорят красавицы-близняшки.

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Принятие и любовь к миру и к себе — то, благодаря чему люди становятся по-настоящему счастливыми. Глухота не делает человека неполноценным — главное, чтобы глухим не было сердце.