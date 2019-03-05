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История глухонемых моделей-близняшек тронула Сеть 

BigPicture.ru 24 минуты назад
Фото: bigpicture
Глухонемые люди обычно пробуждают в душе жалость и сострадание. Но эти жизнерадостные сестрички вызывают только улыбку и позитивные эмоции. Красивые, уверенные в себе и веселые, они не могут выразить свои чувства словами, но обращаются сердцем к тем, кто опустил руки и разочаровался в себе.
Как девушкам, лишенными возможности говорить и слышать, удается всегда быть на позитивной волне, узнайте из нашего материала.
Близняшки Гермон и Герода Берхане (Hermon and Heroda Berhane) стали глухонемыми в 7-летнем возрасте.
36-летние сестры в 2015 году начали вести блог «Being_Her», главная цель которого — показать, насколько важно любить себя.
Семья девушек вынуждена была сбежать из разрушенной Гражданской войной Эритреи (Восточная Африка) в 1980-х годах.
Модели вдохновляют людей, неуверенных в себе из-за инвалидности и насмешек окружающих, а также тех, кто победил рак и всех, кому не хватает уверенности в себе.
Они делятся со всеми собственной историей и пишут открытые признания в любви самим себе.
bigpicture
Гермон и Герода разговаривают на языке жестов, но, несмотря на это, работают актрисами и моделями. Свою немоту они считают особенностью, делающей их неповторимыми.
В своем блоге близняшки говорят о моде, стиле жизни, о том, что важно принимать и любить себя таким, какой ты есть.
Мир моды — не самая толерантная среда, поэтому девушки пишут и о том, как непросто им приходится каждый день.
Красавицы хотят вдохновить людей, чтобы те поверили в себя. В мире очень много ошибочных представлений об инвалидах, и мало кто обращает внимание на их таланты и способности.
«Быть глухонемым — трудно, но быть напуганным — настоящая преграда на пути к цели. Нам нравится быть не такими, как все, и рушить барьеры, чтобы показать культурные различия», — говорят сестры.
Девушки хорошо помнят звуки колокольчиков и пение птиц до того, как они оглохли. Но, к сожалению, они помнят и взрывы, выстрелы и крики во время гражданской войны в Эритрее. Сестричек часто прятали в ванной комнате, в подвале, у соседей, чтобы защитить от бомбежек и обстрелов.
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Причина, по которой Гермон и Герода лишились слуха и дара речи, неизвестна. Родители возили девочек к врачам в разных странах мира, но никто из них не смог им помочь.
Сначала малышкам было непросто понять, что случилось, но со временем они изучили язык жестов и научились любить мир и себя.
Сестры говорят, что воспринимают окружающую среду с помощью других чувств: вкуса, осязания, обоняния. Эти восприятия у них гораздо острее, чем у обычных людей.
Близняшки вместе с родителями объехали несколько стран. Они жили в США, а потом переехали в Великобританию. Мама пыталась сделать все возможное, чтобы вылечить глухоту любимых дочерей, но эти попытки не принесли результата.
«Наша индивидуальность очень важна для нас. Не будь мы глухонемыми — мы не стали бы теми, кем являемся сейчас. Мы гордимся собой, и наша глухота — часть этого»,
— говорят красавицы-близняшки.
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Принятие и любовь к миру и к себе — то, благодаря чему люди становятся по-настоящему счастливыми. Глухота не делает человека неполноценным — главное, чтобы глухим не было сердце.
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