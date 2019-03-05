Зачем нам нужны волосы на теле

Тело человека любого пола более чем на 95% покрыто волосами. Они растут везде: на ногах, руках, спине, груди и лице, причем, и у женщин тоже. Просто у мужчин волосяной покров на скулах, подбородке, груди и спине более жесткий и густой. У представительниц же слабого пола эти зоны покрыты пушковыми волосками, очень тонкими, светлыми и короткими. Только из-за этих качеств растительность на лицах дам не так заметна, как у мужчин. Единственные места, где не растут волосы, — слизистая, ладони, ступни и глазные яблоки.

Как делали наши предки

В прошлом люди по-разному относились к волосам на теле. В Древнем Египте все участки с темными длинными волосами (включая и голову) обязательно подвергались регулярной экзекуции бритья. Это являлось определенной культурной необходимостью в условиях очень жаркого климата. Брили головы даже знатные аристократки, после чего абсолютно гладкие черепа покрывали париками. Женщинам низших сословий такая роскошь была недоступна, поэтому они довольствовались своими натуральными шевелюрами.

В эпоху Средневековья и Возрождения люди всех сословий не трогали растительность ни на голове, ни на теле. Современная мода диктует свои правила: ухоженное тело женщины обязательно должно быть лишено волос. В отношении мужчин это зависит от уровня интеллигентности, «окультуренности» джентльмена.

Зачем волосы на теле

Все эти нормы относительно уничтожения волос на теле — не более, чем дань моде. На самом деле, все подаренное человеческому телу природой находится на своем месте и выполняет определенную функцию. Волосы в таких местах, как лицо и пах много веков назад играли роль полового идентификатора. Обросшее бородой лицо указывало не только на принадлежность к мужскому полу, но и на половозрелость самца. Аналогичное значение имеет и грива у львов.

Волосы в паху и под мышками не только определяют взрослую особь, но и способствуют терморегуляции. Также растительность в этих областях накапливает естественный запах пота и феромоны, по которым наши далекие предки чутко улавливали здоровую, сексуально активную и подходящую по генетическому составу особь.

Вред от уничтожения волос на теле

Группа ученых из Стерлингского университета в Шотландии провели любопытное исследование. Они предложили 63 женщинам (возраст 18-32 года) по запаху мужского пота на футболках определить наиболее привлекательного сексуального партнера. После анализа результатов предпочтений ученые выяснили, что все дамы только по запаху пота инстинктивно выбрали для себя наиболее подходящих по набору генов мужчин.

Психолог Крэйг Робертс сделал вывод, что запах пота является определенным индикатором здоровья и генетической совместимости партнеров. Интересно, что повторение результата через 3 месяца дало такие же результаты. Дамы выбрали тех же джентльменов. Этот механизм тысячелетиями оттачивался эволюцией, чтобы у людей была возможность подбирать себе идеального партнера для рождения здорового потомства. А ведь именно на волосах запах пота сохраняется лучше всего.

Сбривая волосы на своем теле и забивая запах пота антиперспирантами и духами, люди лишают себя возможности подбирать хороший генетический материал. Помимо этого постоянное бритье приводит к микротравмам кожи. Это регулярно активизирует и дезориентирует иммунную систему, которая постоянно вынуждена бороться с любым внешним агрессором.

Не стоит забывать, что бритье происходит не только с помощью лезвий, но и всевозможных пенок, мыла и других химических средств. Все это при порезах попадает в кровь, раздражает более глубокие слои дермы, может вызывать нагноение и врастание волос. Не лучшим образом воздействуют на кожу и другие методы эпиляции. Особенно опасным является модное сейчас лазерное удаление волос, которое провоцирует не только микротравмы, но и рак кожи.