Девушка-баккушан — это еще не приговор

Баккушан можно назвать тех девушек, которые очень любят фотографироваться так, чтобы их лица не было видно.

Многим знакома ситуация, когда вещи правильно подобраны и красиво смотрятся, но на укладку и макияж нет времени. Все идеально, кроме лица. Чтобы выглядеть лучше на фотографиях, хочется чем-нибудь закрыть лицо или повернуться спиной.

Баккушан в переводе с японского — это девушка, которая отлично выглядит сзади, но спереди она оказывается страшненькой.

Причем нельзя сказать, что только парни, оценивающие вид женщины сзади, могут назвать ее баккушан. Многие девушки в Японии сами не хотят показывать свой облик, когда знают, что сзади они выглядят намного лучше. Они скрывают лицо на фотографиях или закрывают его медицинской маской.

Иногда под этим словом описывается неловкая ситуация, в которой оказывается мужчина, который догнал привлекательную со спины девушку и рассмотрел ее лицо. Как вы можете догадаться, бедняга немедленно расхотел с ней знакомиться, но отступать уже поздно.