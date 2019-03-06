Все свое: как отрастить красивые брови

Тренд на пушистые и густые натуральные брови с нами надолго, поэтому попрощаться с идеальным цветом и формой в пользу индивидуальности — всегда хорошая идея. Расскажем, как вернуть измученным перманентом и выщипываниями бровям девственный вид.

Шаг 1: Ускорь рост

Все, что рекомендуют использовать для роста волос, сработает и с бровями. Дополни рацион добавками с биотином или другими витаминами для волос. Воздействуй изнутри и снаружи: питай брови эфирными маслами с витамином Е. Касторовое масло тоже подойдет, а еще у косметических марок есть специальные средства для роста бровей.

Шаг 2: Работай с тем, что есть

Пока ждешь появления шикарных бровей, научись приводить в порядок то, что есть. Неухоженные брови выглядят еще тоньше и реже, чем на самом деле. Используй карандаш и гель, чтобы создать форму и добавить объем. Будь аккуратна с волосками, когда заполняешь брови. Не нажимай карандашом слишком сильно. Старайся не целиком нарисовать бровь, а слегка замаскировать пробелы между волосками. Пусть они останутся немного не идеальными, но зато естественными.

Шаг 3: Подрезай, а не выщипывай

Самое сложное в период отращивания — не выщипывать отдельные волоски. Брови выглядят неаккуратно, и на какое-то время с этим придется смириться. Чтобы поддержать форму и сделать брови ухоженней, используй ножницы, а не пинцет. Зачеши волоски вверх и аккуратно подстриги неровные длинные кончики. Затем расчеши концы бровей вниз и немного обстриги (если они слишком длинные). Без фанатизма — тут лучше оставить лишнее, чем убрать необходимое.

Шаг 4: Береги брови от кремов и сывороток для кожи

Жирные продукты для ухода за кожей — ночные кремы и сыворотки — могут закупорить волосяные фолликулы бровей и замедлить рост. Будь аккуратна во время вечерних процедур. Держи косметику для кожи подальше от своих бровей.

Шаг 5: Запасись терпением

Чтобы отрастить брови, не нужно щипать их минимум три месяца, хотя часто на полное восстановление требуется год. Если ты научишься правильно ухаживать за ними и приводить в порядок в переходный период, тебе будет проще не сорваться на перманент или новое выщипывание. Помни, что в итоге ты получишь натуральные брови, а это стоит ожидания. Когда закончишь отращивать, сходи к хорошему специалисту. Мастер поможет определиться с формой новых бровей, даст рекомендации по уходу и не допустит, чтобы ты вновь облысела после первого выщипывания.

Ты за естественные брови или предпочитаешь идеально нарисованные?