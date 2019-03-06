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«Мисс самые длинные ноги» хочет стать «Мисс Новосибирск» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: missnovosibirsk.ru
6 марта пройдет полуфинал конкурса "Мисс Новосибирск — 2019". Всего на титул претендует 40 девушек, одна из которых — обладательница "самых длинных ног России". По некоторым данным, они были признаны самыми длинными в мире.
Анастасия Страшевская в 2013 году участвовала в конкурсе "Мисс самые длинные ноги" и победила, выиграв приз 90 тысяч рублей. После этого она работала моделью в России и за границей. При росте 179 длина ее ног составляет 106 сантиметров.
missnovosibirsk.ru
В рамках конкурса девушки покажут творческие номера и пройдутся по подиуму. Главный приз — продвижение личного бренда и гарантие на участие в модных показах.
После конкурса Страшевская стала очень популярна. О ней даже написала английская газета Daily Mail, а иностранцы были в шоке, когда узнали, что в Сибири живут такие длинноногие девушки.
Но после публикации в газете, британская модель Александра Робертсон заявила, что может обогнать Страшевскую. Так и получилось. Длина ног иностранки составляет 119 сантиметров, а рост — 186. Сама она признается, что это ее ничуть не смущает.
@alexandra_anne3
Женский форум2
Красота , Daily Mail
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