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5 идей для весенней фотосессии 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru подскажет, как разнообразить привычные фотографии и получить хорошие снимки для семейного альбома.
Весна — время перемен, как многие считают. Предлагаем вам внести небольшие изменения в рутинные будни, а именно — сходить на фотосессию всей семьей. Не сомневаемся, что результат вас приятно удивит. Если вы продумаете образ и локацию, то съемка пройдет на ура — останетесь довольны и вы, и фотограф. Поделимся несколькими идеями с вами — выбирайте на свой вкус.

Цветочный декор в студии

К такому празднику, как Международный женский день, фотостудии всегда делают особенные зоны для съемок. Они могут быть украшены живыми цветами, шарами — любым нежным декором, на фоне которого любая девушка покажется особенно милой и симпатичной. Предлагаем выбрать такую фотозону для семейной фотосессии или съемки мамы с дочкой. Чтобы не быть банальными, вместо привычных платьев и юбок подберите наряды в стиле фэмили лук — одинаковые комбинезоны или сочетание джинсов и белой рубашки. Не забывайте про макияж и прическу — накрасьтесь чуть ярче обычного. Камера и софиты «съедают» цвет — на готовых кадрах вы не будете выглядеть вульгарно.

Возле водоема

Как только снег начнет таять, в парках и лесах побегут ручейки. Сделайте семейную фотосессию, где вы будете мастерить и запускать самодельные кораблики вместе с ребенком. Это оригинальная идея, которая не только добавит фотографиям неподдельных живых эмоций, но и увлечет вас, так что вы не будете стесняться камеры и вести себя неестественно.
Не забывайте, что для такой фотосессии нужно подобрать одежду соответствующей гаммы — это должны быть свитера крупной вязки белого или бежевого цвета, джинсы или брюки коричневого цвета и массивные ботинки. Надевать праздничную одежду и делать вечернюю прическу не стоит — от былого задора на фотографиях не останется и следа.

Ботанический сад

В крупных городах ботанический сад занимает достаточно большую площадь — там есть как открытые зоны, так и закрытые, да и растений представлено широкое разнообразие.
Весной некоторые из них начинают цвести — перед съемкой позвоните и узнайте, какие цветы распустились и сколько они продержатся. Не забудьте купить право на съемку для фотографа, иначе рискуете быть оштрафованной. Здесь стиль кэжуал в одежде будет смотреться странно, лучше подобрать яркое платье — красный, розовый, желтый как раз подойдут. Сделайте макияж с акцентом на глаза и завейте волосы на плойку крупного диаметра.

Прогулочная фотосессия

Съемка в городе — неизменная классика. Выберитесь в центр — там наверняка есть старые отреставрированные дома, которые особенно удачно получаются на фотографиях. Советуем сделать не только фотографии, но и видео под вашу любимую музыку — улыбайтесь, танцуйте и веселитесь.
Оригинальная идея для кадра — фотография через стекло кофейни. Сядьте за столиком с чашечкой любимого напитка, а фотограф пусть запечатлеет момент, стоя с обратной стороны стекла. Если вы умеете кататься на скейте или роликах, смело берите их с собой на съемку — такие фотографии получатся живыми и интересными.

Съемка в бассейне

Пожалуй, самая необычная идея — сделать фотографии в воде. В некоторых студиях есть специальные фотозоны с душем или краном, где модель льет на себя воду, а фотограф старается поймать в кадре падающие капли. Однако такие фотографии можно сделать и в обычном бассейне.
Сходите к визажисту и стилисту по волосам — пусть они сделают яркий водоотталкивающий макияж и «мокрую» укладку с зачесанными назад волосами.
Подберите слитный черный купальник и крупные украшения — серьги или цепь со звеньями внушительного размера. Если обратитесь к профессиональному фотографу, то получите невероятно стильные соблазнительные кадры.
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