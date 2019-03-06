Что произойдет с кожей, если есть больше витамина К

Думаете, состояние и внешний вид вашей кожи зависят только от косметических средств и процедур? Вы упускаете важнейшую деталь — свое питание, насыщение кожи питательными веществами изнутри.

Кожа должна получать витамины, одним из самых важных является витамин К. Диета, богатая витамином К отлично сказывается на состоянии кожи, также данный витамин важен для нормальной свертываемости крови. Больше всего витамина К содержится в зелени и овощах зеленого цвета. Узнайте, что произойдет с вашей кожей, если вы будете есть больше витамина К.

Пропадут темные круги под глазами

Количество женщин, которые каждый день прячут под макияжем темные круги под глазами, увеличивается. Причинами появления кругов являются недостаток сна, аллергические реакции, генетическая предрасположенность, плохой приток крови к этой области. Регулярное употребление в пищу витамина К делает круги под глазами менее выраженными, также неплохо, если витамин К присутствует в кремах и гелях для век.

Повысится эластичность кожи

Мимические морщины, тонкие линии, провисание кожи — это признаки того, что кожа начала терять свою эластичность. На лице признаки старения проявляются быстрее, чем на других участках кожи. Эластичность поддерживают особые белки, но с возрастом их выработка замедляется. Витамин К поддерживает нормальную выработку белка, тем самым повышая эластичность кожи.

Перестанут появляться высыпания

Витамин К обладает противовоспалительным действием, поэтому при его нормальном употреблении прыщи, угри и воспаления беспокоят гораздо реже. Также витамин К способствует устранению синяков, шрамов от прыщей и других несовершенств на коже.

Защита от тромбоза

Основная причина, по которой витамин К считается настолько полезным, это его способность предотвращать сгущение крови. При ушибе в коже лопаются капилляры, вытекшая из них крови образует сгусток. Такой сгусток — это синяк, который мы видим на коже после ушиба, он меняет свой цвет от сине-черного до желто-коричневого, заживление может занять несколько недель.

Витамин К улучшает способность организма к восстановлению кровеносных сосудов и нормализует свертываемость крови, он способствует быстрому заживлению синяков.

Безопасность пластических операций

Многие пластические хирурги рекомендуют своим пациентам перед операцией принимать витамин К как минимум две недели. Это необходимо для подготовки коже ко вмешательству и для скорейшего восстановления после него.

Витамин К обогащает кожу, защищает ее от признаков старения, лечит синяки и воспаления, улучшает цвет кожи, делает ее гладкой. На усвоение витамина К негативно влияют трансжиры, они в изобилии содержатся в фастфуде. Если отказаться от продуктов с трансжирами и наполнить свое питание натуральными зелеными продуктами, то кожа преобразится в самое ближайшее время.